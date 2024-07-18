Вера Брежнева дала интервью на русском, где заговорила об отношениях после развода с Меладзе
Источник:Аделя Исламгулова
Певица Вера Брежнева дала новое интервью. Что интересно, в видео знаменитость разговаривала на русском. Так, она впервые за долгое время поделилась подробностями касательно личной жизни.
Брежнева рассказала о разводе с Константином Меладзе. К тому же она рассекретила, находится ли сейчас в отношениях.
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Вера Брежнева призналась, что разрыв с мужем был эмоционально изнурительным периодом, как это часто бывает в подобных ситуациях. Однако она дала себе время на восстановление. Результатом стали гармоничные отношения, которые знаменитость назвала "идеальными" – и это отношения с самой собой.
Я могу сказать следующее: да, я в отношениях. Я в идеальных отношениях... с самой собой. И это самые главные отношения, самые важные отношения, которые я выстроила с самой собой. И сейчас у меня отношения со всеми людьми и со всем миром – они, конечно, уже совсем другие,
– сказала артистка.
Она добавила, что в будущих отношениях хочет видеть возле себя партнера рядом с которым будет чувствовать себя комфортно.
Мы можем написать список, но если нет метчу, если оно не соединилось, то все,
– подчеркнула исполнительница.
Интервью с Верой Брежневой: смотрите видео онлайн
Что известно о позиции Веры Брежневой относительно войны в Украине
- До 2022 года певица активно развивала свою карьеру в России, где получила широкую популярность. В тот период она даже заявила, что не считает себя украинской исполнительницей из-за отсутствия песен на украинском языке в ее репертуаре.
- Однако на фоне полномасштабной войны, которую развязала Россия, она открыто осудила вторжение и присоединилась к волонтерской деятельности, в частности, работая в центре гуманитарной помощи в Италии.
- Кроме того, Брежнева изменила свой сценический псевдоним на VERA и начала выпускать песни на украинском языке.
- Несмотря на эти изменения, артистка не отказывается от своего прошлого. Недавно она отметила, что не стесняется периода жизни и работы в России. Это отражается и в ее концертной деятельности: в феврале 2024 года исполнительница провела гастрольный тур в Казахстане, где исполняла свои русскоязычные хиты, включая песни из репертуара "ВИА Гры".