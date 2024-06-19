Выехала из России и называла себя певицей родом из Украины: где сейчас Вера Брежнева

Экс-участницу группы "ВИА Гра" по-разному восприняло общество и коллеги по творческому цеху после полномасштабного вторжения. Несмотря на то, что женщина выразила проукраинскую позицию, она нарвалась на немалую волну хейта.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепропетровской области. Она зарекомендовала себя не только как певица, а и как актриса и телеведущая. Как менялась жизнь Брежневой и где она сейчас – далее в материале Show 24.

Интересно Главный путешественник мира и Украины: как изменился и где сейчас находится Дмитрий Комаров

Путь к успешной карьере

Вера закончила заочное отделение Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности экономист.

Вера Брежнева в детстве / Фото из инстаграма певицы

Так сложились жизненные обстоятельства, что в конце 2002 года девушку пригласили на кастинг в группу "ВИА Гра" на место Алены Винницкой. Ей удалось занять место в команде, а продюсер придумал певице псевдоним – Брежнева.

Вера Брежнева в юности / Фото из архива исполнительницы

Что интересно, альбом "Попытка номер 5" переписали специально под Веру. Женщина пробыла в составе коллектива до 2007 года, а тогда подалась в сольную карьеру. В то же время исполнительница начала пробовать себя в роли актрисы и телеведущей.

Вера Брежнева в составе "ВИА Гры" / Фото из открытых источников

В 2008 году снялась в романтической комедии "Любовь в большом городе", стала ведущей шоу "Магия десяти". Впоследствии ее фильмография начала насчитывать больше киноработ, среди которых: "Елки", "Джунгли", "8 лучших свиданий" и другие.

В ноябре 2010 года состоялась презентация сольного альбома под названием "Любовь спасет мир". За одноименную песню Брежнева получила национальную премию "Золотой граммофон", а через год стала победительницей в номинации "Самая красивая женщина Украины" по версии издания Viva!

Отметим, что во время работы в России, у певицы были песни только на русском языке. В 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову певица сделала скандальное заявление, что никогда не была украинской певицей.

Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в ВИА Гру, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге, – сказала Брежнева.

Тогда она даже отметила, что ее стоит называть певицей "родом из Украины".

К слову, в 2020 году Вера вместе с Дмитрием Монатиком выпустили совместную песню и клип, записанные и снятые в дуэте.

MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА: смотреть видео онлайн

Личная жизнь

В жизни Брежневой было несколько мужчин, которые оставили большой след в ее прошлом и будущем.

Первым фактическим мужем стал Виталий Войченко. По разным данным, мужчина был спортсменом и мелким бизнесменом. В 2001 году у пары родилась дочь София. Однако Вера решила уйти от мужа просто оставив записку.

Виталий Войченко / Фото из открытых источников

В 2006 году Брежнева вышла замуж за днепропетровского бизнесмена – члена наблюдательного совета корпорации "Укрнафта" Михаила Кипермана. По разным слухам, именно из-за него женщина ушла от первого мужа.

Брежнева и Киперман / Фото издания КП

Киперман старше своей избранницы на 10 лет. Во время отношений с певицей был женат на другой женщине, но впоследствии развелся с ней. В 2009 году у супругов родилась дочь Сара. В одном из интервью исполнительница рассказывала, что это тот человек, с которым она хочет провести всю свою жизнь.

Но в 2012 году пара развелась. В январе 2024 года стало известно о том, что Кипермана объявили в розыск. Его подозревают в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и в отмывании имущества, полученного незаконным путем. Мужчине грозит от 7 до 12 лет за решеткой.

Вера Брежнева и Марюс Вайсберг / Фото издания Vogue Ukraine

Впоследствии среди СМИ ходили слухи, что Брежнева закрутила роман с режиссером фильма "Любовь в большом городе" Марюсом Вайсбергом.

Однако громче всего обсуждались отношения певицы с продюсером и композитором Константином Меладзе. В 2015 году влюбленные расписались в Италии в кругу самых близких людей. Однако после восьми лет брака их история закончилась. Поговаривают, что причиной развода стала полномасштабная война. Но в подробности ни Вера, ни Константин не вдаются.

Константин Меладзе и Вера Брежнева / Фото из инстаграма Константина Меладзе

Позиция Брежневой во время российского вторжения

События после 24 февраля 2022 года ярко показали кто предан Украине, а кто одет в лицо предателя. Сама исполнительница осудила военную агрессию и покинула Россию. В марте того же года она отправилась в Италию, где волонтерила в гуманитарном центре.

Латвийская певица Лайма Вайкуле стала в поддержку Брежневой и отметила, что исполнительница действительно по-искреннему поддерживает Украину.

Через определенное время исполнительница приехала в Киев. Однако пользователи в инстаграме не обрадовались такой новости. Люди писали, что "она ни москалям не нужна, ни нам в Киеве".

Вера сменила псевдоним и теперь выступает под сценическим именем VERA. В октябре 2023 года певица выпустила украиноязычный альбом "Дякую".

VERA – Дякую: смотреть видео онлайн

Однако в этом году она дала большой сольный концерт в Казахстане, где исполнила свои русскоязычные хиты. Среди них немало треков из репертуара "ВИА Гры".

Брежнева также ответила на критику относительно лет жизни и работы в России. Вера заявила, что ей не стыдно за это.

Для меня самое важное, что в трудное время я со своей страной сердцем и душой. Для меня это имеет значение. Я сделала и делаю что могу. Только с собой мне просыпаться каждое утро и смотреть себе в глаза в зеркале. Со своей совестью я чиста, – сказала артистка.