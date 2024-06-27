Может бодрствовать по двое суток, – Валерий Харчишин впервые назвал неизлечимый диагноз сына

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин признался, что его 16-летний сын борется с неизлечимой болезнью. Певец рассказал, удалось ли ему смириться с новой жизнью своего ребенка.

Артист также поделился, какие симптомы заболевания проявляются у сына. По словам Валерия, они иногда бывают очень агрессивными.

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Сын Харчишина имеет болезнь нейропсихического характера. Заболевание является приобретенным, то есть его могли вызвать различные факторы, такие как инфекции или хирургическое вмешательство. В то же время его симптомы проявляются по-разному.

Так, ребенок имеет признаки острого психоза, биполярного расстройства и синдрома дефицита внимания. Как отметил Валерий, болезнь еще не изучена, поскольку ее обнаружили только в 2010 году. К тому же исполнитель добавил, что заболевание развивается очень агрессивно и динамично.

Ребенок уходит от тебя ментально, и вчера он был тем, каким ты помнишь, каким он рос у тебя на глазах, а сегодня он приходит другой. Это не аутизм, а одно из заболеваний, которое начали диагностировать в 2010 году. Он может не спать сутки, потом заснуть в день. Он может просто кричать в течение нескольких часов,

– поделился артист.

Впрочем, Харчишин надеялся, что болезнь сына во время подросткового возраста будет прогрессировать значительно меньше. Более того, он думал, что Евгений имеет все шансы выздороветь из-за гормональных изменений, но чуда не произошло. По словам Валерия, пережить смерть близкого человека значительно легче, чем – болезнь сына, когда тот ежедневно меняется.

Ты должен готовиться к тому, что он будет таким всю свою жизнь, другим. Я не имею права этого говорить, но я знаю, что такое смерть,

– подчеркнул певец.

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