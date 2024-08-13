Валерий Харчишин неоднозначно высказался про роман с Яниной Соколовой

В сети в течение длительного времени ходят слухи о романе лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина и журналистки Янины Соколовой. Звезды развелись со своими партнерами в 2022 году, а впоследствии спровоцировали интерес аудитории к личной жизни.

Валерий впервые отреагировал на предположения поклонников. Певец высказался относительно романа с журналисткой.

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Харчишин отказался прямо ответить, находится ли он в отношениях с Соколовой. Впрочем, артист заверил, что о его личной жизни в сети значительно больше информации, чем о творчестве. В то же время исполнитель отметил, что в его песнях можно найти ответы на любые вопросы, которые интересуют пользователей.

Моей личной жизни в сети столько, что мне бы хотелось, чтобы было больше творчества и песен, тем более, что мои песни настолько откровенные, что берешь любой текст и все понимаешь,

– сказал Валерий.

Валерий Харчишин о романе с Соколовой: смотрите видео онлайн

Напомним, Харчишин на протяжении 13 лет был женат на Юлии. Супруги воспитывают двух общих детей и старшего сына от первого брака музыканта. Отношения пары сильно ухудшились после обнаружения болезни сына Евгения. Супруги решили жить отдельно еще до начала полномасштабного вторжения, тогда Валерий переехал в другой дом. Среди причин разрыва пары Харчишин назвал: отсутствие веры в любовь на расстоянии и споры в браке на фоне критических ситуаций. В то же время он признался, что в его жизнь пришла любовь.