Ведущая Валентина Хамайко официально вышла замуж после 18 лет в отношениях

Украинская ведущая Валентина Хамайко и банкир и военный Андрей Онистрат официально расписались. Это решение было спонтанным.

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат были в отношениях 18 лет. За это время они обвенчались, но не расписывались.

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18 лет совместной жизни вместе с Андреем. Мы уже узнали, что такое жить и в радости, и в горе... Научились ссориться и мириться, родили 4 детей. Успели обвенчаться, но не расписывались. Вчера наверстали и это,

– рассказала телеведущая.



Валентина Хамайко с мужем / Фото из инстаграма ведущей

Валентина Хамайко призналась, что сразу после свадьбы Андрей Онистрат снова едет в командировку на неопределенный срок.

"Собирает форму, оружие и едет. На сколько до конца не известно... как всегда 2 – 3 недели за несколько последних дней превратились в 2 – 3 месяца... Всегда ужасно нервничаю. Но пока еще позволю себе насладиться вчерашним днем", – заметила Хамайко.



Валентина Хамайко с мужем и детьми / Фото из инстаграма ведущей

На мероприятии присутствовали только ближайшее окружение Валентины и Андрея: родители, дети и сестра телеведущей.