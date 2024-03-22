По случаю дня рождения: жена Андрея Беднякова показала его эротическое фото
Источник:Анастасия Короткая
В семье Бедняковых есть своеобразный обычай - в день рождения они поздравляют друг друга забавными и "неудачными" фото, которые публикуют в своих соцсетях. И день рождения шоумена и телеведущего Андрея Беднякова не стал исключением.
Особое поздравление
Андрею Беднякову исполнилось 37 лет, поэтому его жена, актриса Анастасия Короткая, поздравила любимого довольно "компрометирующим" способом.
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В своем инстаграме она выложила фото мужа с детьми, а еще, показала его детское фото в костюме зайца.
Наконец я нашла компрометирующие фото и видео этого зайчика, которые показывают твое @biedniakov реальное лицо!,
- написала Анастасия под фото.
А наиболее "пикантную" фотографию оставила напоследок - на фото Бедняков полностью обнажен.
Пусть все знают какой ты на самом деле, с днем рождения. Кстати если лизнуть последнее фото можно увидеть голого Андрюшу,
- добавила жена.
Кстати, ранее Бедняков рассказывал об их с Анастасией историю любви - он фактически "отбил" жену у другого мужчины.
Сколько супруги вместе
- Андрей Бедняков и Анастасия Короткая вместе провели 7 лет до своего брака и продолжают жить в браке уже более 9 лет. То есть, вместе они уже более 16 лет.
- Пара воспитывает двоих детей: дочь Ксению, рожденную в 2015 году, и сына Остапа, который появился на свет в 2022 году. Оба ребенка родились в США, куда актриса переехала в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
- Бедняков отмечал, что ему спокойнее знать, что его семья в безопасности за границей. Они планируют остаться в США, в частности из-за обучения дочери в американской школе.