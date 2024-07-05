Историческая победа: в Киеве открылась выставка "Сокровища Крыма – Возвращение"

"Скифское золото" вернулось в Украину. По этому случаю сегодня, 5 июля, в Киеве открылась выставка "Сокровища Крыма. Возвращение".

Выставка "Сокровища Крыма. Возвращение" открылась в стенах Национального музея Украины. В ней собрано 565 экспонатов из коллекций четырех крымских музеев, которые удалось вернуть в Украину после 9-летних судебных процессов.

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Нидерландский суд в июне 2023 года подтвердил юрисдикцию Украины в отношении крымского культурного наследия. Это историческая победа для страны.

Таким образом в Украину вернулись древнегреческие, древнеримские, позднескифские, сарматские, гуннские и готские вещи, найденные в течение XIX – XXI веков во время археологических исследований Крыма.



Выставка "Сокровища Крыма. Возвращение" / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Выставка также рассказывает о том, как россияне грабят археологическое наследие Крыма на оккупированных ими территориях.



Выставка "Сокровища Крыма. Возвращение" / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Выставка "Сокровища Крыма. Возвращение" / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Экспозиция будет находиться в Сокровищнице Национального музея до окончательной деоккупации Крыма. После нее коллекцию планируют разместить на территории полуострова.