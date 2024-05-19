"Абсолютная гордость": знаменитости поздравили Усика с победой в поединке с Фьюри
В ночь с 18-го на 19-е мая, по киевскому времени, Александр Усик победил Тайсона Фьюри в долгожданном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. По этому радостному случаю украинские звезды уже поздравили боксера с новым титулом.
Усик и Фьюри провели в ринге двенадцать раундов. В то же время судьбу победителя решали судьи. Так, со счетом 115:112, 114:113 и 113:114 абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе стал Александр Усик. Подробнее о реакции Екатерины Осадчей, Маши Ефросининой, Григория Решетника и других украинских звезд на победу боксера, расскажет Show 24.
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Маша Ефросинина
Ведущая опубликовала фото с боя боксеров, на котором видно надпись имени Мария на шортах украинца. Именно так зовут самую младшую дочь Усика, которая родилась в январе этого года. Ефросинина выразила гордость за Александра и поделилась, что ей в этом поединке понравилось все, подчеркнув надпись на шортах боксера.
Маша Ефросинина отреагировала на победу Усика / Скриншот из инстаграм-сторис
Тарас Цимбалюк
Актер показал фотографию, на которой Усик отправил Фьюри в нокдаун. В то же время Тарас признался, что испытывает гордость за Александра.
Тарас Цимбалюк поздравил Усика с победой / Скриншот из инстаграм-сторис
Екатерина Осадчая
Телеведущая опубликовала кадры с момента объявления результатов поединка. Также она отметила, что Украина победит на каждом поле боя.
Усик получил поздравления от Осадчей / Скриншот из инстаграм-сторис
Джамала
Артистка поблагодарила украинского боксера за победу. К тому же она опубликовала кадр, на котором Усик держит пояс, за который он так ожесточенно боролся с Фьюри. В то же время певица поделилась, что гордится Александром.
Джамала отреагировала на победу Усика / Скриншот из инстаграм-сторис
Григорий Решетник
Телеведущий опубликовал фотографию, на которой Усик получил победные пояса и радуется новому титулу вместе с командой.
Григорий Решетник поздравил Усика с победой / Скриншот из инстаграм-сторис
Ольга Фреймут
Ведущая поблагодарила Усика за победу в поединке с Фьюри. В то же время она опубликовала фото, на котором боксеры стоят друг напротив друга.
Момент, который помню, как Саша крестился перчаткой. С Богом все возможно. Украина победит,
– написала Фреймут.
Усик получил поздравление от Фреймут / Скриншот из инстаграм-сторис
Надя Дорофеева
Певица опубликовала мем, на которой, вместо статистики уничтоженной российской техники, предстал Фьюри, которого победил Усик в поединке.
Надя Дорофеева креативно поздравила Усика с победой / Скриншот из инстаграм-сторис
Ксения Мишина
Актриса рассказала, что ее сын смотрел бой Усика и Фьюри. В то же время она поздравила украинского боксера с победой.
Я отрубилась, а потом меня разбудили радостными криками,
– призналась Ксения.
Ксения Мишина смотрит поединок Усика и Фьюри / Скриншот из инстаграм-сторис
Наталья Могилевская
Певица опубликовала кадр, на котором объявили победителя боксерского поединка.
Наш чемпион! Безграничная гордость! Это было мощно. Спасибо!
– написала Наталья.
Могилевская поздравила Усика с победой / Скриншот из инстаграм-сторис
К тому же после окончания поединка, президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Александра Усика с новым титулом абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Лидер страны отметил, что эта битва доказала, что "украинская выдержка и сила рождают украинскую победу".