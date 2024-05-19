"Абсолютная гордость": знаменитости поздравили Усика с победой в поединке с Фьюри

В ночь с 18-го на 19-е мая, по киевскому времени, Александр Усик победил Тайсона Фьюри в долгожданном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. По этому радостному случаю украинские звезды уже поздравили боксера с новым титулом.

Усик и Фьюри провели в ринге двенадцать раундов. В то же время судьбу победителя решали судьи. Так, со счетом 115:112, 114:113 и 113:114 абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе стал Александр Усик. Подробнее о реакции Екатерины Осадчей, Маши Ефросининой, Григория Решетника и других украинских звезд на победу боксера, расскажет Show 24.

Не пропустите Выдающийся поединок, – Кличко отреагировал на победу Усика в огненной битве против Фьюри

Маша Ефросинина

Ведущая опубликовала фото с боя боксеров, на котором видно надпись имени Мария на шортах украинца. Именно так зовут самую младшую дочь Усика, которая родилась в январе этого года. Ефросинина выразила гордость за Александра и поделилась, что ей в этом поединке понравилось все, подчеркнув надпись на шортах боксера.



Маша Ефросинина отреагировала на победу Усика / Скриншот из инстаграм-сторис

Тарас Цимбалюк

Актер показал фотографию, на которой Усик отправил Фьюри в нокдаун. В то же время Тарас признался, что испытывает гордость за Александра.



Тарас Цимбалюк поздравил Усика с победой / Скриншот из инстаграм-сторис

Екатерина Осадчая

Телеведущая опубликовала кадры с момента объявления результатов поединка. Также она отметила, что Украина победит на каждом поле боя.



Усик получил поздравления от Осадчей / Скриншот из инстаграм-сторис

Джамала

Артистка поблагодарила украинского боксера за победу. К тому же она опубликовала кадр, на котором Усик держит пояс, за который он так ожесточенно боролся с Фьюри. В то же время певица поделилась, что гордится Александром.



Джамала отреагировала на победу Усика / Скриншот из инстаграм-сторис

Григорий Решетник

Телеведущий опубликовал фотографию, на которой Усик получил победные пояса и радуется новому титулу вместе с командой.



Григорий Решетник поздравил Усика с победой / Скриншот из инстаграм-сторис

Ольга Фреймут

Ведущая поблагодарила Усика за победу в поединке с Фьюри. В то же время она опубликовала фото, на котором боксеры стоят друг напротив друга.

Момент, который помню, как Саша крестился перчаткой. С Богом все возможно. Украина победит,

– написала Фреймут.



Усик получил поздравление от Фреймут / Скриншот из инстаграм-сторис

Надя Дорофеева

Певица опубликовала мем, на которой, вместо статистики уничтоженной российской техники, предстал Фьюри, которого победил Усик в поединке.



Надя Дорофеева креативно поздравила Усика с победой / Скриншот из инстаграм-сторис

Ксения Мишина

Актриса рассказала, что ее сын смотрел бой Усика и Фьюри. В то же время она поздравила украинского боксера с победой.

Я отрубилась, а потом меня разбудили радостными криками,

– призналась Ксения.



Ксения Мишина смотрит поединок Усика и Фьюри / Скриншот из инстаграм-сторис

Наталья Могилевская

Певица опубликовала кадр, на котором объявили победителя боксерского поединка.

Наш чемпион! Безграничная гордость! Это было мощно. Спасибо!

– написала Наталья.



Могилевская поздравила Усика с победой / Скриншот из инстаграм-сторис

К тому же после окончания поединка, президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Александра Усика с новым титулом абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Лидер страны отметил, что эта битва доказала, что "украинская выдержка и сила рождают украинскую победу".