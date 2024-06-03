Все новое, хорошо забытое старое: как украинцы в тиктоке вспоминают давние времена
Еще один украинский тренд придал популярности старой украинской песни. Однако изюминка заключается не только в композиции, но и в интересных фразах.
Пользователи вирусят оригинальные видео под музыкальное сопровождение Раисы Кириченко – Я козачка твоя. Что интересно, этот тренд в основном популярен среди молодежи, пишет Show 24.
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Есть несколько основных моментов, которые следует знать при съемке такого видео. Следует подумать над тем, какой набор фраз хотите использовать, чтобы выделиться среди других.
Например, пользователи писали такое: "Когда вместо телефон сказала мобилка", "Когда вместо ничего себе сказала кино и немцы" или "Когда вместо слова латте сказала "кохфе" и тому подобное.
Далее следует подобрать два изображения: одно – современное, или просто на белом фоне написать часть фразы, а второе – атмосферное, с предметами, которые помните с детства, и добавить вторую часть предложения. Например, среди предметов могут быть: старый телефон, халат в цветочек, бигуди, платок и тому подобное. И самое главное – использовать уже упомянутую песню.
Скриншот с тиктока ya_aap13
Скриншот с тиктока solomia299
Скриншот с тиктока iambboyko
Что известно о песне
Сначала была написана музыка к композиции в 1991 году. За короткий промежуток времени украинский композитор Николай Збарацкий начал напевать слова к песне. Прообразом казачки стала участница культорологического похода "Козацькими шляхами" Светлана Нестеренко (Сташкевич).
Первыми исполнителями были Надежда Галковская и хор общества "Просвіта". Однако украинцам пришлось по душе исполнение Раисы Кириченко, которой предложил исполнить песню "Я козачка твоя" композитор Анатолий Пашкевич.
Раиса Кириченко – Я козачка твоя: смотреть видео онлайн
Премьера состоялась в новогоднюю ночь 1 января 1992 года на Первом национальном канале.