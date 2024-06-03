Все новое, хорошо забытое старое: как украинцы в тиктоке вспоминают давние времена

Еще один украинский тренд придал популярности старой украинской песни. Однако изюминка заключается не только в композиции, но и в интересных фразах.

Пользователи вирусят оригинальные видео под музыкальное сопровождение Раисы Кириченко – Я козачка твоя. Что интересно, этот тренд в основном популярен среди молодежи, пишет Show 24.

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Есть несколько основных моментов, которые следует знать при съемке такого видео. Следует подумать над тем, какой набор фраз хотите использовать, чтобы выделиться среди других.

Например, пользователи писали такое: "Когда вместо телефон сказала мобилка", "Когда вместо ничего себе сказала кино и немцы" или "Когда вместо слова латте сказала "кохфе" и тому подобное.

Далее следует подобрать два изображения: одно – современное, или просто на белом фоне написать часть фразы, а второе – атмосферное, с предметами, которые помните с детства, и добавить вторую часть предложения. Например, среди предметов могут быть: старый телефон, халат в цветочек, бигуди, платок и тому подобное. И самое главное – использовать уже упомянутую песню.

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