Звезды на передовой: известные украинцы, которые недавно пополнили ряды Сил Обороны

Во время, когда Украина продолжает бороться за свою независимость и территориальную целостность, все больше известных личностей принимают решение присоединиться к защите Родины. Писатели, музыканты, актеры и предприниматели откладывают свою привычную деятельность и отправляются на фронт.

Важно, что в последнее время количество известных украинцев, которые присоединяются в ряды Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, увеличивается. Show 24 собрал информацию о звездах, которые недавно присоединились к армии.

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20 июня известие о присоединении в ряды Вооруженных Сил Украины сообщил писатель и волонтер Мартин Якуб. Он распространил пост, где рассказал, что подписал контракт с ВСУ и успешно прошел все необходимые процедуры для поступления на военную службу, включая ВЛК. Мартин отметил, что на днях отправляется в учебный центр для прохождения военной подготовки.

Также о вступлении в армию объявила актриса Национального драмтеатра имени Леси Украины Мария Агапитова. Еще в 2022 году она стояла в огромной очереди в ТЦК, однако тогда ей отказали со словами: "Придет и твое время".

Вот оно и пришло! Я встаю на защиту своей страны! Но для этого мне необходима хорошая броня, потому что я еще хочу иметь детей и выйти на сцену. Мне выдали все необходимое, но женского, тем более анатомического, к сожалению, нет,

– заявила знаменитость.

Для решения этой проблемы Мария создала сбор средств на необходимое снаряжение, включая плитоноску, бронеплиты, разгрузочную систему и подсумки. Все желающие поддержать актрису могут сделать взнос по номеру карты: 5375411219078313 или по ссылке.

Недавно основатель издательства "Лаборатория" и стартапа "Либрариус" Антон Мартынов получил повестку. Он уже прошел все необходимые медицинские комиссии и оформил соответствующие документы для военной службы.

Не пойти мне было бы очень стыдно перед собой и сыном. Теперь моя жена возьмет на себя дополнительную нагрузку по бизнесу и с детьми,

– объяснил Антон.

Сергей Мартынюк, фронтмен популярной украинской группы "Фиолет", в конце мая тоже принял решение мобилизоваться. Этот шаг стал результатом длительных размышлений и тщательного планирования. В частности, певец ждал, пока его дочь подрастет, чтобы жене было легче заниматься воспитанием.

Можно произносить много пафосных слов и деклараций – и это нормально. Но я стремлюсь к чему-то элементарному – чувствовать свою нужность, приносить реальную пользу в этой борьбе. Сейчас никто не имеет права оставаться в стороне. Это уже давно перестало быть войной идеологий – это война за выживание украинцев. К сожалению, это понимает меньшинство,

– рассказывал артист.

Отметим, недавно режиссер, драматург и общественная активистка Елена Апчел приехала в Украину после четырехлетнего пребывания за рубежом. Ее возвращение сопровождается смелым шагом – вступлением в ряды Вооруженных Сил Украины.

Наше поколение имеет возможность бороться за свободу и сохранить возрожденное. Сейчас я просто не представляю как не стать частью этого пути. Хочу только соответствовать своим ценностям и быть в самые темные времена рядом с теми, кто десять с половиной лет в этой войне,

– подчеркнула знаменитость.

В этой подборке нельзя не упомянуть и о том, что трое участников группы "Жадан и Собаки", включая лидера коллектива, присоединились в ряды 13-й отдельной бригады Национальной гвардии "Хартия". Сейчас музыканты проходят военную подготовку.

Эти истории – лишь небольшая часть того, как украинские художники, предприниматели и общественные деятели откликаются на потребность защиты своей страны. Их решение вступить в ВСУ, и другие военные формирования является мощным сигналом единства и решимости украинского общества. Их пример вдохновляет других на активное участие в борьбе за независимость Украины, или через военную службу, волонтерство, или другие формы поддержки.