Концертный наряд сменили на пиксель: кто из звезд украинского шоубиза несет службу на фронте

Полномасштабное вторжение России мобилизовало многих знаменитостей, которые уверенно взяли в руки оружие и стали на защиту Родины. Уже длительное время их жизнь сосредоточена на фронте.

Представители шоубиза еще в начале полномасштабной войны вступали в ряды ВСУ. Впоследствии часть – решила помогать военными деньгами, вернувшись к привычному образу деятельности, а вторая часть – продолжила нести службу. Кто из украинских знаменитостей сейчас на фронте – подробнее в материале Show 24.

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Виталий Козловский

Певец вступил в ряды ВСУ в июне 2023 года и служил в различных воинских частях. Сначала был военнослужащим Национальной гвардии, но впоследствии его перевели в ВСУ. Сейчас он присоединился к Национальному президентскому оркестру Министерства обороны Украины.

Козловский делился, что у него должность рядового солдата и никто никаких привилегий не дает. Артист выходит в наряды и занимается военным делом.

К слову, 25 февраля этого года у Виталия родился первенец. Мальчика назвали Оскар.

Даниэль Салем

Мужчина в начале полномасштабного вторжения пошел добровольцем в армию. В начале Даниэль служил в теробороне, а позже отправился на передовую.

Сейчас телеведущий является членом разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена", и имеет позывной "Сойер". Салем участвовал в боях по деоккупации Херсонской области и неоднократно получал ранения и контузии.

Коля Серга

Украинский певец с начала полномасштабной войны без колебаний стал на защиту Украины. Серга имеет звание старшего лейтенанта ВСУ и несет службу в "Культурном десанте". Там он с другими звездами дает концерты для других военнослужащих и для жителей деоккупированных или прифронтовых территорий.

В одном из интервью певец заявил, что после окончания войны останется в рядах Вооруженных сил и будет работать с ветеранами.

Yarmak

Еще один украинский исполнитель, который с начала вооруженной агрессии взял в руки оружие. Рэпер прошел военную подготовку, а затем присоединился к "Культурному десанту", чтобы поддержать военнослужащих и людей на деоккупированных территориях.

В сентябре 2023 года мужчину перевели в другой полк. Там он стал командиром подразделения управления беспилотниками в составе ССО. В его подчинении около 30 военных.

Дмитрий Дикусар

Мужчина уже более 2 лет служит в Вооруженных силах Украины. Он рассказывал, что не думал, что война затянется так на долго, но не жалеет о своем выборе стать на защиту Украины.

Иногда скучает по танцам, но продолжает нести службу. Дмитрий признался, что разочаровался в некоторых людях, не понимает почему украинцы до сих пор верят российским нарративам и больше не доверяет псевдоволонтерам.

Виктор Розовый

Украинский юморист в конце февраля 2022 года мужчина ушел добровольцем в полк ССО "Азов", который впоследствии стал 3 отдельной штурмовой бригадой ВСУ. На фронте защитник освещал различные события, а также принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Через несколько недель после женитьбы Виктор получил тяжелое осколочное ранение головы. Ему провели ряд операций. Сейчас мужчина восстанавливается и находится на реабилитации в Украине. Семья ждет разрешения от врачей, чтобы перевезти защитника за границу на восстановление.

Александр Положинский

Певец после начала полномасштабного вторжения почти сразу подписал контракт на прохождение службы в резерве ВСУ. С мая 2022 года Положинский находился на службе в 47 батальоне (теперь это уже бригада), а через некоторое время даже стал командиром отделения.

В прошлом году мужчина попрощался с 47 ОМБр "Магура" и начал службу в другом подразделении ВСУ. Впоследствии у певца начались значительные проблемы со здоровьем. В этом году он перенес две операции по коррекции зрения.

Сергей Мартынюк

Недавно Лидер группы "Фиолет" присоединился к Вооруженным Силам Украины. Он добровольно вступил в армию, начав военную подготовку.

Мужчина отметил, что это решение он принимал долго, а все необходимое уже получил.

Женя Галич

С начала российского вторжения певец сначала занимался волонтерством, а уже в апреле пополнил ряды войска в составе 135 батальона 114 отдельной бригады терробороны. На фронте также находится гитарист группы.

Галич делился, что поправился на 7 килограммов и отстриг волосы. Впоследствии рок-группа O.Torvald отправилась в гастроли, чтобы собирать деньги на ВСУ, но в октябре 2023 года коллективу пришлось отменить концерты, потому что Евгению нужно было вернуться в армию.