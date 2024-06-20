7 музыкальных хитов 2000-х, которые звучали дома у каждого украинца

Более 20 лет назад у украинцев только начали появляться смартфоны, проигрыватели и компьютеры. В то же время любители музыки покупали диски с любимыми треками, чтобы иметь возможность послушать их снова.

Тогда популярность начали приобретать различные украинские группы и солисты. Песни этих артистов до сих пор считаются "почетной классикой". Show 24 подробнее расскажет о 7 треках, которые звучали дома у каждого украинца в 2000-х.

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Океан Эльзы

Песни о любви будут популярными всегда. Так, хит "Без боя" заполонил сердца слушателей еще в 2005 году. Святослав Вакарчук вкладывал в текст композиции меньший смысл, чем тот, который она получила со временем. Песня о любви и стремлении бороться за нее всеми способами является до сих пор одной из самых любимых треков фанатов.

Океан Эльзы – "Без боя": смотрите видео онлайн

Руслана

Первая победная для Украины песня "Дикие танцы" на Евровидении-2004. Певица зажгла сцену конкурса своим хитом, который до сих пор остается на повторе. Музыку к композиции она написала сама, вдохновившись музыкальными традициями гуцулов. Прошел уже 21 год с момента премьеры легендарной песни, которая тогда впервые показала новый образ драйвовой и энергичной Украины.

Руслана – "Дикие танцы": смотрите видео онлайн

Скрябин и Ирина Билык

Коллаборация Андрея Кузьменко и Ирины Билык принесла в украинский шоубиз настоящий хит – песню "Молчать". Слова из этой композиции приобрели новый смысл в условиях полномасштабного вторжения, поэтому артистка перепела трек в 2022 году. Теперь текст песни освещает не любовь, как пел Андрей, а войну в Украине.

Скрябин и Ирина Билык – "Молчать": смотрите видео онлайн

Скрябин

Считается, что песня "Спи себе сама" посвящена жене Андрея Кузьменко, Светлане. В то же время певец говорил, что хит можно воспринимать по-разному. Композиция так полюбилась украинцам, что в сети можно увидеть множество каверов на нее.

Скрябин – "Спи себе сама": смотрите видео онлайн

СКАЙ

Романтическая баллада "Тебя это может убить" выпущена в 2006 году. Сингл сразу получил ротации на 25 радиостанциях Украины, а одноименный видеоклип долгое время занимал ведущие позиции в хит-парадах телеканалов. По словам вокалиста группы Олега Собчука, он никогда бы не подумал, что песня заполонит сердца украинцев и станет популярной.

СКАЙ – "Тебя это может убить": смотрите видео онлайн

Mad Heads

Сингл "А я на море" вышел в 2007 году и имел огромный успех. Песня возглавила радиочарты и приобрела статус главного летнего хита. Интересно, что этот хит является одним из самых продаваемых рингтонов в Украине, по данным мобильных операторов.

Mad Heads – "А я на море": смотрите видео онлайн

Бумбокс

По словам Андрея Хлывнюка, песня "Наедине" является символом одиночества и потребности в любви, которые постигают человека, решившегося пойти против системы. В условиях войны композиция приобрела другой смысл. Группа исполняет трек на каждом из концертов с посвящением украинским защитникам, которые находятся в российском плену.

Бумбокс – "Наедине": смотрите видео онлайн

Прослушивание украинских песен помогает продвижению нашей культуры. Это важно, особенно во время борьбы с врагом. Поэтому, поддерживайте и слушайте украинские хиты.