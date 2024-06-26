Саундтреки твоего лета: 20 украинских синглов, которые вы будете слушать на повторе
Лето уже в разгаре, и вместе с теплой погодой пришло время для новых музыкальных открытий. Украинская музыкальная сцена не перестает удивлять разнообразием релизов. От романтических композиций до зажигательных танцевальных хитов – каждый найдет что-то для своего плейлиста.
Show 24 в сотрудничестве с Best Music подготовили особую подборку самых ярких украинских синглов, которые обещают стать настоящими саундтреками этого лета. Мы собрали композиции как от знаменитых певцов, так и от молодых исполнителей, которые уверенно заявляют о себе.
Не пропустите 10 легендарных украинских треков, взорвавших мировые чарты
MONATIK
Новый сингл "А что?" с невероятной скоростью стал хитом и покорил первые строчки популярных чартов. Что интересно, артист заинтриговал поклонников, что видеоработа к этой композиции является частью экранизации будущего мюзикла. Поэтому, вероятно, он сейчас работает над созданием второй части "Ритма".
MONATIK – "А что?": смотрите видео онлайн
ROXOLANA
Трек певицы "Сміливі мають щастя" отсылает к известному роману Ивана Багряного "Тигроловы", в котором герои неоднократно повторяют фразу "Сміливі завжди мають щастя". В песне исполнительница говорит о важности поиска силы и веры в себя в сложные времена.
ROXOLANA – "Сміливі мають щастя": смотрите видео онлайн
Злата Огневич
В композиции "Кохаю" певица делится мыслями о том, как настоящие чувства могут изменить твой привычный мир, ведь "любовь" это не просто слово, а определенное мировоззрение.
Я хотела передать именно тот волнующий момент, когда понимаешь, что пришел особый период жизни, когда твои чувства – настоящий оберег,
– отметила артистка.
Злата Огневич – "Кохаю": смотрите видео онлайн
Max Barskih
Любимый хит миллионов "Туманы" теперь звучит на соловьином языке. Артист поделился, что проехав по городам Украины и встретив новых людей, он почувствовал потребность подарить музыкальные бестселлеры на украинском языке.
Max Barskih – "Туманы": смотрите видео онлайн
ANNEI
В песне "Роздягни" исполнительница рассказывает историю от имени человека, который только начинает отношения. Они могут стать как дружескими, так и романтическими. Наверное, большинство узнает себя, когда вспомнит моменты постепенного познания друг друга и раскрытия себя, своей внутренней натуры, честной и прозрачной, такой как есть.
ANNEI – "Роздягни": смотрите видео онлайн
M1SHKA
О любви говорили разными словами и пели на разных языках, однако певцу M1SHKA удалось найти другие мысли, чтобы описать язык, который сердца понимают без слов. Это он сделал в своем новом треке "Як ти кохаєш".
M1SHKA – "Як ти кохаєш": смотрите видео онлайн
Parfeniuk
Романтический рэп-хит "На даху" с легкостью станет вашим способом признания в любви родному человеку, а теперь и в новом звучании Remix.
Идеальный рецепт от бати романтики: организовывайте свидание, включайте мою песню "На даху" и вуаля! Пары со стажем, вы тоже подтягивайтесь,
– подчеркнул артист.
Parfeniuk – "На даху – Remix": смотрите видео онлайн
GRISANA
Лето – прекрасное время перейти "на ты" с болезненными воспоминаниями и начать жить своей жизнью.
"Уже на ты" – это песня на грани одиночества и настоящей дружбы. Все мы теряли друзей или близких людей и часто вместе с человеком, который уходит из твоей жизни, как будто отрывается и большая частичка тебя самого,
– отметила певица.
GRISANA – "Уже на ты": смотрите видео онлайн
MAYOROVA
"Думки" – это летний, вайбовый сингл, который подкреплен ярким клипом с интересным сюжетом. Главная героиня запланировала дерзкое ограбление, а своими partners in crime выбрала любимого и его лучшего друга.
MAYOROVA – "Думки": смотрите видео онлайн
BRYKULETS & Wellboy
Артисты представили новый трек "Первый шаг", который по своим словам является призывом к открытости в отношениях.
Этой песней мы бы хотели донести до людей то, что стоит идти дорогой своих чувств, ни в коем случае не бояться делать шаги в сторону любви,
– отметил Brykulets.
BRYKULETS & Wellboy – "Первый шаг": смотрите видео онлайн
TEREN
"Бывшим" – трек про потерю, разочарование, но при этом и о воспоминаниях, что является неотъемлемой частью отношений.
TEREN – "Бывшим": смотрите видео онлайн
Phil It
В новой песне "Така як ти" соединились сверхсовременное звучание с романтическим текстом, легким вайбом и меланхоличным характером.
Phil It – "Така як ти": смотрите видео онлайн
SKOMOROH
Артист уверяет, что сингл "Солнце в глазах" навевает теплые моменты, напоминает беззаботные летние вечера, когда все вокруг играет особыми красками. SKOMOROH призывает жить моментом, потому что в наших тяжелых реалиях это нельзя игнорировать.
SKOMOROH – "Солнце в глазах": смотрите видео онлайн
Артем Пивовар и Klavdia Petrivna
"Барабан" – это устойчивый хит, который продолжает покорять музыкальные чарты на стриминговых площадках. Основой песни стало стихотворение "Барабан печали" украинского поэта-футуриста, представителя "расстрелянного возрождения" Гео Шкурупия.
Артем Пивовар и Klavdia Petrivna – "Барабан": смотрите видео онлайн
TVORCHI
Считается, что наша вселенная возникла после большого взрыва. А после чего возникла любовь? Возможно, после взрыва между двумя разными энергиями? Делимся своей теорией в клипе на трек Shine,
– отметили музыканты.
TVORCHI – Shine: смотрите видео онлайн
KVIBE
Композиция "Без проблем" воплощает веру во временность всех проблем и надежду на восстановление связей независимо от обстоятельств. В условиях современной реальности, когда люди разъехались по всему миру и вынуждены общаться онлайн, "Без проблем" становится символом крепкой связи, выдерживающей любые испытания расстоянием.
KVIBE – "Без проблем": смотрите видео онлайн
MARQUIS
В треке "безостановочно думаю" исполнитель сочетает нетривиальный флоу, мелодичный вокальный припев и джаз-хоп звучание. По словам автора, герой песни пытается найти баланс между спокойствием и хаосом внутри себя, стремясь успокоить внутренние голоса, которые являются отголоском беспокойных воспоминаний и невыполненных обещаний.
MARQUIS – "безостановочно думаю": смотрите видео онлайн
Kadnay
По словам исполнителя, не всегда для танцевальной музыки должно быть хорошее настроение, поэтому он выпустил Santana.
Очень надеюсь и хочу, чтобы песня помогла найти те секунды, минуты хорошего настроения еще кому-то прямо сейчас, через ее мелодию, через танцевальность, потому что это так необходимо,
– поделился певец.
Kadnay – Santana: смотрите видео онлайн
GEZWEIRDO
Артистка представила обновленную версию песни "Тупак", теперь популярный сингл звучит на украинском и имеет свежую аранжировку с большим количеством гитарных партий.
GEZWEIRDO – "Тупак 2.0": смотрите видео онлайн
TAYNA
"ХОЧУ" – это песня, воплощающая в себе суперсилу и преданность. Ведь каждый из нас, как считает Тайна, является неповторимым и способен достичь всего, что стремится, поверив в себя и свои мечты.
TAYNA – "Хочу": смотрите видео онлайн
Весь плейлист "Летние хиты" можно посмотреть по ссылке.