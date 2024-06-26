Саундтреки твоего лета: 20 украинских синглов, которые вы будете слушать на повторе

Лето уже в разгаре, и вместе с теплой погодой пришло время для новых музыкальных открытий. Украинская музыкальная сцена не перестает удивлять разнообразием релизов. От романтических композиций до зажигательных танцевальных хитов – каждый найдет что-то для своего плейлиста.

Show 24 в сотрудничестве с Best Music подготовили особую подборку самых ярких украинских синглов, которые обещают стать настоящими саундтреками этого лета. Мы собрали композиции как от знаменитых певцов, так и от молодых исполнителей, которые уверенно заявляют о себе.

Не пропустите 10 легендарных украинских треков, взорвавших мировые чарты

MONATIK

Новый сингл "А что?" с невероятной скоростью стал хитом и покорил первые строчки популярных чартов. Что интересно, артист заинтриговал поклонников, что видеоработа к этой композиции является частью экранизации будущего мюзикла. Поэтому, вероятно, он сейчас работает над созданием второй части "Ритма".

MONATIK – "А что?": смотрите видео онлайн

ROXOLANA

Трек певицы "Сміливі мають щастя" отсылает к известному роману Ивана Багряного "Тигроловы", в котором герои неоднократно повторяют фразу "Сміливі завжди мають щастя". В песне исполнительница говорит о важности поиска силы и веры в себя в сложные времена.

ROXOLANA – "Сміливі мають щастя": смотрите видео онлайн

Злата Огневич

В композиции "Кохаю" певица делится мыслями о том, как настоящие чувства могут изменить твой привычный мир, ведь "любовь" это не просто слово, а определенное мировоззрение.

Я хотела передать именно тот волнующий момент, когда понимаешь, что пришел особый период жизни, когда твои чувства – настоящий оберег,

– отметила артистка.

Злата Огневич – "Кохаю": смотрите видео онлайн

Max Barskih

Любимый хит миллионов "Туманы" теперь звучит на соловьином языке. Артист поделился, что проехав по городам Украины и встретив новых людей, он почувствовал потребность подарить музыкальные бестселлеры на украинском языке.

Max Barskih – "Туманы": смотрите видео онлайн

ANNEI

В песне "Роздягни" исполнительница рассказывает историю от имени человека, который только начинает отношения. Они могут стать как дружескими, так и романтическими. Наверное, большинство узнает себя, когда вспомнит моменты постепенного познания друг друга и раскрытия себя, своей внутренней натуры, честной и прозрачной, такой как есть.

ANNEI – "Роздягни": смотрите видео онлайн

M1SHKA

О любви говорили разными словами и пели на разных языках, однако певцу M1SHKA удалось найти другие мысли, чтобы описать язык, который сердца понимают без слов. Это он сделал в своем новом треке "Як ти кохаєш".

M1SHKA – "Як ти кохаєш": смотрите видео онлайн

Parfeniuk

Романтический рэп-хит "На даху" с легкостью станет вашим способом признания в любви родному человеку, а теперь и в новом звучании Remix.

Идеальный рецепт от бати романтики: организовывайте свидание, включайте мою песню "На даху" и вуаля! Пары со стажем, вы тоже подтягивайтесь,

– подчеркнул артист.

Parfeniuk – "На даху – Remix": смотрите видео онлайн

GRISANA

Лето – прекрасное время перейти "на ты" с болезненными воспоминаниями и начать жить своей жизнью.

"Уже на ты" – это песня на грани одиночества и настоящей дружбы. Все мы теряли друзей или близких людей и часто вместе с человеком, который уходит из твоей жизни, как будто отрывается и большая частичка тебя самого,

– отметила певица.

GRISANA – "Уже на ты": смотрите видео онлайн

MAYOROVA

"Думки" – это летний, вайбовый сингл, который подкреплен ярким клипом с интересным сюжетом. Главная героиня запланировала дерзкое ограбление, а своими partners in crime выбрала любимого и его лучшего друга.

MAYOROVA – "Думки": смотрите видео онлайн

BRYKULETS & Wellboy

Артисты представили новый трек "Первый шаг", который по своим словам является призывом к открытости в отношениях.

Этой песней мы бы хотели донести до людей то, что стоит идти дорогой своих чувств, ни в коем случае не бояться делать шаги в сторону любви,

– отметил Brykulets.

BRYKULETS & Wellboy – "Первый шаг": смотрите видео онлайн

TEREN

"Бывшим" – трек про потерю, разочарование, но при этом и о воспоминаниях, что является неотъемлемой частью отношений.

TEREN – "Бывшим": смотрите видео онлайн

Phil It

В новой песне "Така як ти" соединились сверхсовременное звучание с романтическим текстом, легким вайбом и меланхоличным характером.

Phil It – "Така як ти": смотрите видео онлайн

SKOMOROH

Артист уверяет, что сингл "Солнце в глазах" навевает теплые моменты, напоминает беззаботные летние вечера, когда все вокруг играет особыми красками. SKOMOROH призывает жить моментом, потому что в наших тяжелых реалиях это нельзя игнорировать.

SKOMOROH – "Солнце в глазах": смотрите видео онлайн

Артем Пивовар и Klavdia Petrivna

"Барабан" – это устойчивый хит, который продолжает покорять музыкальные чарты на стриминговых площадках. Основой песни стало стихотворение "Барабан печали" украинского поэта-футуриста, представителя "расстрелянного возрождения" Гео Шкурупия.

Артем Пивовар и Klavdia Petrivna – "Барабан": смотрите видео онлайн

TVORCHI

Считается, что наша вселенная возникла после большого взрыва. А после чего возникла любовь? Возможно, после взрыва между двумя разными энергиями? Делимся своей теорией в клипе на трек Shine,

– отметили музыканты.

TVORCHI – Shine: смотрите видео онлайн

KVIBE

Композиция "Без проблем" воплощает веру во временность всех проблем и надежду на восстановление связей независимо от обстоятельств. В условиях современной реальности, когда люди разъехались по всему миру и вынуждены общаться онлайн, "Без проблем" становится символом крепкой связи, выдерживающей любые испытания расстоянием.

KVIBE – "Без проблем": смотрите видео онлайн

MARQUIS

В треке "безостановочно думаю" исполнитель сочетает нетривиальный флоу, мелодичный вокальный припев и джаз-хоп звучание. По словам автора, герой песни пытается найти баланс между спокойствием и хаосом внутри себя, стремясь успокоить внутренние голоса, которые являются отголоском беспокойных воспоминаний и невыполненных обещаний.

MARQUIS – "безостановочно думаю": смотрите видео онлайн

Kadnay

По словам исполнителя, не всегда для танцевальной музыки должно быть хорошее настроение, поэтому он выпустил Santana.

Очень надеюсь и хочу, чтобы песня помогла найти те секунды, минуты хорошего настроения еще кому-то прямо сейчас, через ее мелодию, через танцевальность, потому что это так необходимо,

– поделился певец.

Kadnay – Santana: смотрите видео онлайн

GEZWEIRDO

Артистка представила обновленную версию песни "Тупак", теперь популярный сингл звучит на украинском и имеет свежую аранжировку с большим количеством гитарных партий.

GEZWEIRDO – "Тупак 2.0": смотрите видео онлайн

TAYNA

"ХОЧУ" – это песня, воплощающая в себе суперсилу и преданность. Ведь каждый из нас, как считает Тайна, является неповторимым и способен достичь всего, что стремится, поверив в себя и свои мечты.

TAYNA – "Хочу": смотрите видео онлайн

Весь плейлист "Летние хиты" можно посмотреть по ссылке.