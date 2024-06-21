Положили жизнь за благо страны: 6 украинских артистов, которые погибли на войне

Украина на протяжении десяти лет ведет борьбу со страной-агрессором. За это время на защиту государства стало немало представителей шоубизнеса. Некоторые из них отдали жизнь за безопасность родной страны.

Часть украинских артистов сначала творила историю в тылу, а теперь – на фронте. Однако, не всем удалось вернуться домой живыми. Show 24 расскажет о шести артистах, которые погибли на войне с Россией.

Не пропустите Известные женщины, которые ушли на фронт и вдохновляют мужеством других

Сергей Шкварченко

До начала полномасштабного вторжения он был в составе ансамбля им. П. Вирского. При жизни мужчина получил звание Заслуженного артиста Украины. Однако, война с Россией внесла свои коррективы в род деятельности Сергея. В 2022 году он вступил в Вооруженные Силы, чтобы защищать границы Украины. Жизнь хореографа прервалась в декабре того же года во время минометного обстрела.



Сергей Шкварченко / Фото с сайта Верховной Рады

Савелий Федан

Звезда шоу "Х-Фактор" с детства выражал активную гражданскую позицию. Он участвовал в патриотических мероприятиях в родном Энергодаре, занимался волонтерством и помогал ВСУ, куда впоследствии сам вступит. 21-летний парень с начала вторжения ушел добровольно на фронт. О смерти Савелия стало известно в августе 2023 года.



Савелий Федан / Фото из соцсетей артиста

Андрей Чепиль

Он был участником кавер-групп Frisson Band и Smerichka. Также при жизни мужчина играл на трембите в фолькгруппе "КораЛЛи". Андрей погиб в июне 2023 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Музыканту было 29 лет.



Андрей Чепиль / Фото из инстаграма группы

Михаил Балахтарь

В течение 19 лет мужчина играл в группе "Сердечный приступ". Он был барабанщиком. Летом 2023-го его мобилизовали в ВСУ. Военный служил в десантно-штурмовой бригаде. Однако, в октябре того же года артист погиб в результате минометного обстрела в Луганской области.



Максим Балахтарь / Фото из фейсбука группы

Даниил Конончук

Музыкант был основателем рок-группы "ВЫРИЙ" до начала вторжения. В августе 2022 года Даниил вступил в ряды ВСУ. Однако, почти через год он погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области. Мужчина получил смертельную минно-взрывную травму.



Даниил Конончук / Фото с сайта Нежинского городского совета

Давид Якушин

Музыкант умело владел игрой на скрипке и свирели. С начала вторжения он стал на защиту Украины, вступив в Вооруженные Силы. В июле 2022 года мужчина дистанционно закончил Киевскую муниципальную академию музыки им. Р.М. Глиэра. Впрочем, через год, во время боев на востоке, его жизнь забрали россияне.



Давид Якушин / Фото из соцсетей артиста

Все эти артисты могли бы продолжать творить на благо Украины, если бы не война с Россией. Поэтому нам стоит помнить о героях, которые положили жизнь за независимость нашей страны.