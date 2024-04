От лидеров до аутсайдеров: полный список участников Евровидения-2024 и их песен

Страны активно готовятся к Евровидению-2024, проводя национальные отборы и выбирая лучшего представителя. Известно, какие музыканты или группы и с какими песнями будут выступать на престижном песенном конкурсе.

Show 24 собрал всех музыкантов, которые соберутся в шведском Мальме на Евровидении-2024 в мае. Уже через несколько недель кто-то из них получит желанную победу, а кто-то вернется домой с поражением.

Заметим, что пока не все страны-участники определились с представителями и песнями. Они появятся в этом списке позже.

Участники первого полуфинала

Украина

Украину на Евровидении представит дуэт артисток alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Рэперка и певица (которая ранее дважды пробовалась на Нацотборе) решили объединиться для общей победы. Их песня Teresa & Maria написана на украинском и английском и заключается в объединении женщин; образах святых, которые также были людьми.

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

Польша

24-летняя певица LUNA представит свою страну с композицией The Tower ("Башня"). Девушка занимается музыкой с 18 лет, увлекается астрологией и Ником Кейвом. Башня в конкурсной песне символизирует негатив, с которым сталкивается человечество. LUNA же призывает повалить башню и идти к самореализации.

LUNA – The Tower: смотрите видео онлайн

Литва

Литву на песенном конкурсе представит 26-летний Сильвестрас Белте. Он учился в Лондоне, но вернулся на родину, чтобы создавать новые песни. Его песня Luktelk ("Подожди") рассказывает о застревании людей в рутине, задачах, которые одинаковы каждый день. Из-за этого мы становимся несчастливы и словно погружаемся в других измерение или сон, но в конце дня просыпаемся и танцуем несмотря на все.

Silvester Belt – Luktelk: смотрите видео онлайн

Хорватия

Хорватию на Евровидении представит 28-летний Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna. Он начал играть на гитаре с 8 лет, сначала принадлежал к группе Manntra, а в 2023 начал сольную карьеру. Его трек Rim Tim Tagi Dim стал фаворитом отбора: песня шутливо рассказывает об эмиграции молодых хорватов в поисках лучших возможностей.

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: смотрите видео онлайн

Ирландия

Bambie Thug представят Ирландию на Евровидении-2024. Знаменитость является небинарным лицом, поэтому использует местоимения "они, их". Конкурсная песня Doomsday Blue ("Синий судный день") рассказывает о разбитом сердце, обмане и боли неразделенной любви.

Bambie Thug – Doomsday Blue: смотрите видео онлайн

Словения

Raiven – 27-летняя певица, которая на песенном конкурсе презентует песню Veronika. Она обучалась музыке с четырёх лет и уже трижды подавала заявку на нацотбор. Ее композиция будет звучать на словенском, это темная и мистическая поп-песня. На нее певицу вдохновила графиня Вероника, которая была первой женщиной, осужденной за колдовство в Словении.

Raiven – Veronika: смотрите видео онлайн

Финляндия

Эту страну на Евровидении-2024 представит эпатажная группа Windows95Man с песней No Rules. Главный месседж трека: люди должны не бояться правил и должны показывать свою истинную личность. По мнению музыкантов, каждому стоит оставаться собой и получать удовольствие от жизни.

Windows95Man – No Rules: смотрите видео онлайн

Люксембург

Тали Голергант, которая представляется только как Тали, поедет на музыкальный конкурс с песней Fighter ("Борец"). Это первая участница от Люксембурга с 1992 года после возвращения страны на Евровидение. В песне певица через свой опыт рассказывает о человеческих страданиях и отторжении.

Tali – Fighter: смотрите видео онлайн

Молдова

На Евровидении-2024 Молдову представит певица Наталья Барбу, известная в своей стране как талантливая скрипачка. Она уже представляла Молдову в 2007, но вернется на конкурс снова с песней In the Middle ("Посередине"). Трек призывает прислушиваться к своему сердцу и не бояться трудностей.

Natalia Barbu – In The Middle: смотрите видео онлайн

Участники второго полуфинала

Мальта

С Мальты на песенный конкурс поедет 25-летняя певица Сара Бонничи с песней Loop. Артистка выбрала довольно откровенный образ и композицию, рассказывающую о симпатии и влечение между мужчиной и женщиной.

Sarah Bonnici – Loop: смотрите видео онлайн

Чехия

Чехию представит 24-летняя певица Aiko с песней Pedestal. Артистка родилась в России, но впоследствии ее семья переехала в Чехию. Она является первой чешской певицей, которая светилась на экранах Таймс-Сквер, и первой женщиной, которая приняла участие в Spotify Equal. Ее песня Pedestal о любви к себе, развитие и расширение возможностей. В треке певица призывает ставить себя на первое место и избавляться от токсичных отношений.

Aiko – Pedestal: смотрите видео онлайн

Албания

37-летняя певица Беса поедет на Евровидение из Албании. Она участвовала во многих музыкальных конкурсах, а еще пробовалась в нацотборе в Румынии 15 лет назад. Ее песня Zemrën n'dorë ("Рука в сердце") - это эмоциональная баллада, отражающая волны и контраст человеческих чувств.

Besa Kokëdhima – Zemrën n'dorë: смотрите видео онлайн



Дания

26-летняя Saba начинала развиваться как модель и бизнесвумен, тогда как ее сестра-близнец была певицей и актрисой. Как-то Сабе пришлось заменить сестру на мюзикле - так она дебютировала как артистка. В песне для Евровидения Sand певица использует метафору песка как символ чего-то хрупкого, временного, но романтического.

Saba – Sand: смотрите видео онланй

Эстония

Дуэт исполнителей 5miinust и Puuluup представят на Евровидении песню "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi". Трек вдохновлен путешествием, которое совершили артисты. Она поднимает тему употребления наркотических веществ, социальных норм и самоидентификации.

5miinust и Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: смотрите видео онлайн

Норвегия

Норвегию на музыкальном конкурсе представит группа Gåte, стилем которой является прогрессивный фолк-рок. Их песня Ulveham ("Человек-волк") – первая композиция на Евровидении, которая будет звучать на норвежском. Это интерпретация средневековой баллады с добавлением измененной лирики и особых электронных ритмов.

Gåte – Ulveham: смотрите видео онлайн

Латвия

Латвию на Евровидении будет представлять 39-летний Артрур Шинигирейс, известный как Dons. Он пел с 16 лет, но решил учиться кулинарии. Но впоследствии вернулся к творчеству. Конкурсный трек Hollow описывает ощущение, как внутренняя неуверенность держит человека в заложниках и не позволяет жить на полную.

Dons – Hollow: смотрите видео онлайн

Сан-Марино

Испанская рок-группа Megara представит на Евровидении-2024 Сан-Марино, хоть сперва они хотели участвовать в отборе в Испании. Конкурсная песня "11:11" рассказывает об опыте группы, которой приходилось отбиваться от недоброжелателей. Но их поддерживала любовь поклонников.

Megara – "11:11": смотрите видео онлайн

Бельгия

33-летний музыкант Mustii известен не только как представитель Бельгии, но и автор песен, писатель и актер. Он сыграл в нескольких фильмах и сериалах, а в 2014 стал писать песни. Его песня Before the Party's Over знаменует новый музыкальный стиль, ведь артист хочет показать настоящего себя.

Mustii – Before the Party's Over: смотрите видео онлайн

Большая пятерка и страна-победитель

Испания

От Испании в этом году на песенный конкурс поедет группа Nebulossa, которая создает музыку в стиле 80-х. Их песня для конкурса называется песня называется Zorra – это слово можно перевести как "лиса". Это также синоним оскорбительного слова в адрес женщин, поэтому песня возмутила католическую церковь. Но представители группы отмечают наоборот, что песня создана в защиту женщин.

Nebulossa – Zorra: смотрите видео онлайн

Италия

Впервые за 8 лет Италию представит женщина – Анджелина Манго. Она занимается музыкой с детства, а в 2020 начала сольную карьеру. Песня La noia ("Скука") свежая и беззаботная со средиземноморским стилем. Скукуку певица описала не как негативное явление, а как способ открыть себя.

Angelina Mango – La noia: смотрите видео онлайн

Германия

28-летний певец Исаак поедет на Евровидение из Германии. Он начинал как уличный музыкант, впоследствии создал свою группу. Его трек Always on the Run – это мощный звук с лирическими фрагментами.

Isaak – Always on the Run: смотрите видео онлайн