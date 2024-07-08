Страшная трагедия, – жена Тимура Мирошниченко о циничном ударе по "Охматдету"

Россияне атаковали ракетами детское медицинское учреждение "Охматдет". Жена Тимура Мирошниченко высказалась о циничном ударе и вспомнила, как была в больнице с приемным сыном.

Инна Мирошниченко показала фото онкобольных детей, которые сидели возле больницы после удара. Она вспомнила, что окна ее университета выходили именно на старый корпус "Охматдета".

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Жена шоумена также рассказала, как была в "Охматдете" вместе с названным сыном Марселем. Во время тревоги очень трудно перевести детей в укрытие.

Операции, капельницы, аппараты искусственного дыхания. "Охматдет" принимает самых тяжелых детей со всей страны. Это страшная трагедия. Трагедия сейчас и на будущее. Столько детей под завалами. Сколько детей не смогут получить в будущем помощь, потому что больше в Украине нет таких условий для тяжелобольных? Страшно представить,

– написала Инна Мирошниченко.



Инна Мирошниченко об ударе по "Охматдету" / Фото из инстаграм-сториз



Инна Мирошниченко об ударе по "Охматдету" / Фото из инстаграм-сториз

Заметим, Виталий Кличко сообщил, что в больнице "Охматдет" сейчас двое погибших взрослых, а также 16 пострадавших, семеро из которых – дети.