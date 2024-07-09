Алина Гросу оправдалась из-за видео с танцами, которое опубликовала в день удара по "Охматдету"

Украинская певица Алина Гросу, которая живет за границей, отреагировала на российский удар по "Охматдету". Она извинилась за неуместное сообщение и поделилась мыслями.

Алина Гросу опубликовала сообщение в инстаграм-сториз, где вспомнила, что в "Охматдете" лечилась от рака ее сестра. Поэтому удар по детской больнице очень болезненный для нее.

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Мне очень больно... В каждом пострадавшем 8 июля ребенке, проходящем лечение в "Охматдете", я вижу свою сестру. Она лечилась от рака именно там. Очень хочу, чтобы наши дети имели детство с радостями, а не со страхами и ужасами настоящего,

– высказалась певица.

Алина Гросу извинилась, что вчера опубликовала развлекательное сообщение и не убрала его сразу после трагедии. Она объяснила, почему случился такой инцидент.

"Я не скрываю, что сейчас нахожусь за границей, здесь снимаюсь, чтобы иметь возможность помогать. Но именно из-за разницы в часовых поясах и насыщенного графика съемок я заснула, новостей еще не было (а у нас была ночь). Я была в ужасе, когда прочитала о трагедии, как только проснулась", – отметила артистка.



Алина Гросу / Фото из инстаграм-сториз

Заметим, 8 июля, в день массированного обстрела Алина Гросу опубликовала видео, в котором танцует под свою новую песню. Это изрядно разозлило украинцев, которые призвали певицу лучше распространить сборы, ведь подобный контент не ко времени. Поэтому она удалила видео без объяснений.