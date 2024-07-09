После ракетного обстрела "Охматдета: группа "Океан Эльзы" задонатила 100 тысяч в помощь больнице

В ответ на циничный ракетный удар российских оккупантов по детской больнице "Охматдет" Министерство здравоохранения Украины объявило сбор средств на восстановление поврежденной инфраструктуры. Эта инициатива быстро нашла поддержку среди украинцев –как рядовых граждан, так и представителей бизнеса и деятели культуры. Среди них – группа "Океан Эльзы" и ее лидер.

Музыканты сделали большой донат на восстановление "Охматдета". Они призвали и других присоединиться к инициативе.

Не пропустите Взрыв было очень слышно, – жена Тимура Мирошниченко о массированном ракетном обстреле Киева

Святослав Вакарчук ракетный удар по детские больницы назвал "преступлением тех, кто давно уже перешел за пределы человеческого".

Переводим от себя 100 000 грн в поддержку Охматдет,

– сообщил фронтмен ОЭ.

Артист призвал и других участвовать в сбору на нужды детской больницы.

Что известно о ракетном ударе по "Охматдету"