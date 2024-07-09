После ракетного обстрела "Охматдета: группа "Океан Эльзы" задонатила 100 тысяч в помощь больнице
Источник:Святослав Вакарчук
В ответ на циничный ракетный удар российских оккупантов по детской больнице "Охматдет" Министерство здравоохранения Украины объявило сбор средств на восстановление поврежденной инфраструктуры. Эта инициатива быстро нашла поддержку среди украинцев –как рядовых граждан, так и представителей бизнеса и деятели культуры. Среди них – группа "Океан Эльзы" и ее лидер.
Музыканты сделали большой донат на восстановление "Охматдета". Они призвали и других присоединиться к инициативе.
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Святослав Вакарчук ракетный удар по детские больницы назвал "преступлением тех, кто давно уже перешел за пределы человеческого".
Переводим от себя 100 000 грн в поддержку Охматдет,
– сообщил фронтмен ОЭ.
Артист призвал и других участвовать в сбору на нужды детской больницы.
Что известно о ракетном ударе по "Охматдету"
- Утром 8 июля Киев подвергся серии ракетных ударов. Около 11:10 мэр Виталий Кличко сообщил о попадании в один из корпусов детского медицинского учреждения. Позже Киевская городская военная администрация уточнила, что пострадала детская больница "Охматдет" в Шевченковском районе.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставил подробную информацию о последствиях атаки: ракета попала в токсикологический корпус, где находились тяжелобольные дети, однако в целом повреждены 5 корпусов больницы. В результате нападения погибли 2 человека, 32 пострадали. На момент удара в медучреждении находилось 600 пациентов.
- По данным министра, для атаки российские оккупанты использовали стратегическую крылатую ракету Х-101.