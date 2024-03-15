Устраивают геноцид, – звездный бомонд с болью реагирует на российский удар по Одессе
Россияне атаковали Одессу ракетами 15 марта. В результате обстрела есть погибшие и раненые. Украинские звезды с болью реагируют на террористический акт российской армии.
По предварительной информации, российские оккупанты ударили по Одессе баллистическими ракетами. Show 24 собрал, как украинские звезды реагируют и показывают военные преступления страны-агрессора.
Обратите внимание Количество погибших после удара по Одессе возросло до 14, пострадали – 46 человек
MamaRika
Певица сообщила, что ее сын Давид сегодня находится в Одессе, у родителей мужа. К счастью, они в порядке.
Одесса. 14 погибших. Десятки пострадавших. Это просто жесть! Наши соболезнования,
– написала артистка.
Реакция на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз
Владимир Дантес
Певец объяснил наглядную разницу между атаками врага на нас и атаками Вооруженных Сил Украины по России или временно оккупированных территориях.
Наши атакуют без потерь или исключительно военные, заводы, аэродромы. Конч*ные выбл**ки устраивают геноцид,
– подчеркнул артист.
Реакция на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз
Надя Дорофеева
Певица призвала сегодня обязательно задонатить на сбор и помочь тем, кто пострадал от обстрела.
Ежедневно в новостях ад. Ежедневно в душах людей – пропасть. Сегодня Одесса. Количество пострадавших и погибших еще уточняется. Сочувствую, злюсь,
– написала Дорофеева.
Реакция на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз
Даша Астафьева
Волонтер напомнила, что каждый оккупант будет отвечать за преступления, которые он натворил.
Надеюсь, когда-то наступит момент, и все до одного, и захватчики, и те, что отсиживаются, будут отвечать до конца существования России. Мои соболезнования пострадавшим и благодарность всем, кто спасает и борется против сплошного зла,
– написала Астафьева.
Реакция на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз
Катя Осадчая
"Ракеты летели в медиков и спасателей, что приехали спасать людей. Нет слов и слез, есть ярость и желание подойти к каждому человеку в мире и показать фото и видео нашего настоящего, чтобы никто в мире не задавал никаких вопросов", – написала ведущая.
Ольга Фреймут выразила глубокие соболезнования. Она написала о погибших в результате российской атаки.
Реакция на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз
"Одесо, какой ужас! Держитесь, пожалуйста", – написала Настя Каменских.
Реакция на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз
Джамала, Юлия Санина, Светлана Тарабарова и многие другие звезды не обошли вниманием очередную атаку по мирному населению. Они освещают последствия обстрела и призывают помогать.
Как звезды отреагировали на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз
Коротко об ударе по Одессе
- В пятницу, 15 марта, посреди дня Россия дважды атаковала Одессу ракетами.
- Стало известно о гибели фельдшера и сотрудника ГСЧС, которые прибыли на место удара после первого взрыва, чтобы оказывать помощь. Уже после второго удара количество погибших увеличилось до 14. Еще 46 человек, среди которых семь – работники ГСЧС, получили ранения.
- 16 марта в Одессе и области объявят траур.