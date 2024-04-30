"Сердце в крах": украинские звезды с болью отреагировали на смертельный удар по Одессе

Вчера вечером, 29 апреля, российские военные ударили баллистическими ракетами по Одессе, есть погибшие и пострадавшие. Украинские звезды отреагировали на очередной циничный обстрел.

Ежедневно Россия наносит циничные удары по украинским городам. 29 апреля оккупанты атаковали Одессу, в результате прилета загорелся дворец студентов Одесской юридической академии, известный в народе как "Замок Гарри Поттера". Show 24 собрал, как звездный бомонд рассказывает о трагедии и напоминает миру о войне.

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Артем Пивоваров

Певец показал видео из Одессы и рассказал о трагических последствиях обстрела.

Наша Одесса. Пожарные ликвидировали масштабный пожар мансардного этажа в четырехэтажном здании на площади 600 квадратных метров. Наши соболезнования родным и близким!

– написал артист.

Леся Никитюк

Ведущая выразила соболезнования всем пострадавшим и призвала людей не опускать рук.

"Нечисть продолжает бомбить наши города. Одесса, люди, держитесь! Мои соболезнования всем, кто пострадал", – написала Леся Никитюк.



Звезды об ударе по Одессе / Фото из инстаграм-сториз

Кристина Горняк

Блогерша с болью отреагировала на очередной обстрел. Она подчеркнула, что подобные военные преступления против гражданских российские военные совершают ежедневно.

"Ежедневно Россия атакует украинцев. Каждый **аного дня! Сердце в крах постоянно. Одесса и каждый уголок моей страны, соболезнования".



Звезды об ударе по Одессе / Фото из инстаграм-сториз

Показали последствия обстрела и выразили соболезнования и другие украинские звезды: Джамала, Катя Осадчая, Надя Дорофеева и многие другие.

Александра Зарицкая : "Одесса, родненькая. Только два дня назад была здесь...".

: "Одесса, родненькая. Только два дня назад была здесь...". Монатик : "Моя дорогая Одесса, самые искренние соболезнования! Двое погибших, десятки раненых. Сил родным и близким.

: "Моя дорогая Одесса, самые искренние соболезнования! Двое погибших, десятки раненых. Сил родным и близким. Оля Полякова: "Мои соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших".

Реакции звезд на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз

Коротко об ударе по Одессе