"Сердце в крах": украинские звезды с болью отреагировали на смертельный удар по Одессе
Вчера вечером, 29 апреля, российские военные ударили баллистическими ракетами по Одессе, есть погибшие и пострадавшие. Украинские звезды отреагировали на очередной циничный обстрел.
Ежедневно Россия наносит циничные удары по украинским городам. 29 апреля оккупанты атаковали Одессу, в результате прилета загорелся дворец студентов Одесской юридической академии, известный в народе как "Замок Гарри Поттера". Show 24 собрал, как звездный бомонд рассказывает о трагедии и напоминает миру о войне.
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Артем Пивоваров
Певец показал видео из Одессы и рассказал о трагических последствиях обстрела.
Наша Одесса. Пожарные ликвидировали масштабный пожар мансардного этажа в четырехэтажном здании на площади 600 квадратных метров. Наши соболезнования родным и близким!
– написал артист.
Леся Никитюк
Ведущая выразила соболезнования всем пострадавшим и призвала людей не опускать рук.
"Нечисть продолжает бомбить наши города. Одесса, люди, держитесь! Мои соболезнования всем, кто пострадал", – написала Леся Никитюк.
Звезды об ударе по Одессе / Фото из инстаграм-сториз
Кристина Горняк
Блогерша с болью отреагировала на очередной обстрел. Она подчеркнула, что подобные военные преступления против гражданских российские военные совершают ежедневно.
"Ежедневно Россия атакует украинцев. Каждый **аного дня! Сердце в крах постоянно. Одесса и каждый уголок моей страны, соболезнования".
Звезды об ударе по Одессе / Фото из инстаграм-сториз
Показали последствия обстрела и выразили соболезнования и другие украинские звезды: Джамала, Катя Осадчая, Надя Дорофеева и многие другие.
- Александра Зарицкая: "Одесса, родненькая. Только два дня назад была здесь...".
- Монатик: "Моя дорогая Одесса, самые искренние соболезнования! Двое погибших, десятки раненых. Сил родным и близким.
- Оля Полякова: "Мои соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших".
Реакции звезд на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз
Коротко об ударе по Одессе
- Россияне обстреляли Одессу вечером в понедельник, 29 апреля. В городе прогремели взрывы через несколько минут после объявления об угрозе баллистического вооружения. Удар осуществили ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом, то есть российские офицеры сознательно совершили атаку на мирных украинцев. Впоследствии стало известно о повреждении жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
- По состоянию на 30 апреля известно о5 погибших из-за атаки врага, а также погиб собака. В результате удара погиб проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев. В больнице остаются 23 пострадавших. В тяжелом состоянии сейчас 8 человек, среди них ребенок.
- Кроме того, из-за российского удара произошло возгорание в одесском "замке Гарри Поттера" – Дворце студентов Одесской юридической академии.