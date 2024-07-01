Произошло под боком, – Фагот из ТНМК признался, что был в эпицентре взрыва в Киеве

30 июня, россияне нанесли удар по Киеву, в результате чего ракетные обломки упали в дом в одном из районов столицы. Как оказалось, лидер группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) находился там во время взрыва.

Артист рассказал, что именно произошло и какой была его реакция на попадание обломков в многоквартирный дом. К тому же певец поделился, как отреагировали люди, которые увидели все собственными глазами.

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По словам Фагота, вечером он приехал на Оболонь и припарковал машину возле своего дома. Через десять минут мужчина услышал громкий взрыв, который его озадачил. Как отметил Олег, прилетело где-то рядом. В то же время он признался, какой была реакция людей на попадание обломков.

Возможно, так отреагировал, потому что это произошло фактически под боком. Люди реагировали по-разному. Кто-то, пробегая, воскликнул: "Вот и нас с боевым крещением". Кто-то в слезах и истерике бежал к подъезду, где это произошло. Звука воздушной тревоги я не слышал, поэтому все было неожиданным,

– рассказал Михайлюта.

Оказывается, возлюбленная лидера, дизайнер Ольга Навроцкая, узнала об инциденте уже из смс-сообщения своего избранника. Олег лаконично написал женщине: "Вот так приехал цветочки полить домой".

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