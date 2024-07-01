Произошло под боком, – Фагот из ТНМК признался, что был в эпицентре взрыва в Киеве
Источник:OBOZ.UA
30 июня, россияне нанесли удар по Киеву, в результате чего ракетные обломки упали в дом в одном из районов столицы. Как оказалось, лидер группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) находился там во время взрыва.
Артист рассказал, что именно произошло и какой была его реакция на попадание обломков в многоквартирный дом. К тому же певец поделился, как отреагировали люди, которые увидели все собственными глазами.
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По словам Фагота, вечером он приехал на Оболонь и припарковал машину возле своего дома. Через десять минут мужчина услышал громкий взрыв, который его озадачил. Как отметил Олег, прилетело где-то рядом. В то же время он признался, какой была реакция людей на попадание обломков.
Возможно, так отреагировал, потому что это произошло фактически под боком. Люди реагировали по-разному. Кто-то, пробегая, воскликнул: "Вот и нас с боевым крещением". Кто-то в слезах и истерике бежал к подъезду, где это произошло. Звука воздушной тревоги я не слышал, поэтому все было неожиданным,
– рассказал Михайлюта.
Оказывается, возлюбленная лидера, дизайнер Ольга Навроцкая, узнала об инциденте уже из смс-сообщения своего избранника. Олег лаконично написал женщине: "Вот так приехал цветочки полить домой".
Что известно об ударе по Оболонскому району
- 30 июня, россияне совершили ракетную атаку на Киев. ПВО уничтожила все вражеские цели, поэтому оккупанты не попали в объекты критической и гражданской инфраструктуры.
- Однако, обломки упали на 14-этажный дом в Оболонском районе Киева, которые повредили 3 частных дома, складское помещение, ряд административных зданий и 16 транспортных средств.
- Среди пострадавших было 5 женщин с острой реакцией на стресс, одну из них госпитализировали.