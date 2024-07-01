Обломки упали прямо возле нас, – Анатолий Анатолич с семьей оказался в центре взрыва в Киеве

30 июня, оккупанты ударили по Оболонскому району Киева. Шоумен Анатолий Анатолич и его жена пиарщица Юла поделились, что оказались прямо возле места, куда упали обломки ракеты.

В то же время в эпицентре взрыва был и лидер группы ТНМК Фагот. По его словам, взрыв был очень громким.

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Звездные супруги находились вместе с сыном в Киевской области. Вдруг после объявления воздушной тревоги ПВО сбила российскую ракету, обломки которой упали в 100 метрах от знаменитостей. Это изрядно напугало пару, о чем сообщили своим поклонникам Анатолич и Юла.

Россияне не перестают убивать мирных людей. Обычный выходной. Применены 2 ракеты Р-500 ("Искандер"). Обломки упали прямо возле нас. Нил замер. Мы упали на асфальт. Шок. Ноги дрожат. Человека спасают на наших глазах. Не игнорируйте тревоги,

– отметила пиарщица.

В то же время Анатолий рассказал, что с семьей ничего не произошло. После увиденного они сразу поехали домой и пытались оправиться от последних событий.

Только что буквально в 100 метрах от нас упали обломки. Возле нас ранило человека. Сложно говорить об этом. Там пытаются реанимировать человека. Скорая, полиция. Это очень страшно,

– признался шоумен.



Анатолий Анатолич о ракетном ударе / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об ударе по Киеву 30 июня