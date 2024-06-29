Кровь застывает, – Зеленская и украинские звезды с болью реагируют на удар по Днепру

Вечером 28 июня российские захватчики ударили ракетой по жилому дому в Днепре. В результате циничного обстрела разрушено несколько этажей.

Украинские звезды не смогли обойти вниманием очередной российский обстрел, пишет Show 24. Они распространяют фото из Днепра, призывают горожан держаться, а украинцев – еще больше донатить на ВСУ.

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Первая леди Елена Зеленская обратилась к международным партнерам и призвала предоставить Украине системы ПВО.

Мои соболезнования пострадавшим от российского теракта в Днепре. Опять под обстрел попала многоэтажка, разрушено 4 этажа квартир мирных людей. Я надеюсь, что партнеры услышат наши просьбы о дополнительных системах ПВО. Детство и жизнь в Украине должны быть безопасными,

– подчеркнула Елена Зеленская.



Реакция звезд на удар по Днепру / Фото из инстаграм-сториз

Маша Ефросинина обратилась к своим иностранным фолловерам. Она сообщила о погибшем и раненых и подчеркнула, что мирное здание стало объектом для российских оккупантов.



Реакция звезд на удар по Днепру / Фото из инстаграм-сториз

Надя Дорофеева с болью отреагировала на атаку.

Я смотрю на это фото и кровь застывает. Днепр. Какой ужас,

– написала певица.



Реакция звезд на удар по Днепру / Фото из инстаграм-сториз

Леся Никитюк выразила соболезнования всем, кто пострадал.



Реакция звезд на удар по Днепру / Фото из инстаграм-сториз

Alyona Alyona опубликовала подробное сообщение о том, что произошло из-за российского удара по дому в Днепре.



Реакция звезд на удар по Днепру / Фото из инстаграм-сториз

Фото из Днепра распространило много других украинских знаменитостей: MamaRika, Даша Астафьева, Юлия Санина, Владимир Остапчук, Владимир Дантес, Джамала и другие.

Реакция звезд на удар по Днепру / Фото из инстаграм-сториз

Коротко об ударе по дому в Днепре