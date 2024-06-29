Кровь застывает, – Зеленская и украинские звезды с болью реагируют на удар по Днепру
Вечером 28 июня российские захватчики ударили ракетой по жилому дому в Днепре. В результате циничного обстрела разрушено несколько этажей.
Украинские звезды не смогли обойти вниманием очередной российский обстрел, пишет Show 24. Они распространяют фото из Днепра, призывают горожан держаться, а украинцев – еще больше донатить на ВСУ.
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Первая леди Елена Зеленская обратилась к международным партнерам и призвала предоставить Украине системы ПВО.
Мои соболезнования пострадавшим от российского теракта в Днепре. Опять под обстрел попала многоэтажка, разрушено 4 этажа квартир мирных людей. Я надеюсь, что партнеры услышат наши просьбы о дополнительных системах ПВО. Детство и жизнь в Украине должны быть безопасными,
– подчеркнула Елена Зеленская.
Реакция звезд на удар по Днепру / Фото из инстаграм-сториз
Маша Ефросинина обратилась к своим иностранным фолловерам. Она сообщила о погибшем и раненых и подчеркнула, что мирное здание стало объектом для российских оккупантов.
Реакция звезд на удар по Днепру / Фото из инстаграм-сториз
Надя Дорофеева с болью отреагировала на атаку.
Я смотрю на это фото и кровь застывает. Днепр. Какой ужас,
– написала певица.
Реакция звезд на удар по Днепру / Фото из инстаграм-сториз
Леся Никитюк выразила соболезнования всем, кто пострадал.
Реакция звезд на удар по Днепру / Фото из инстаграм-сториз
Alyona Alyona опубликовала подробное сообщение о том, что произошло из-за российского удара по дому в Днепре.
Реакция звезд на удар по Днепру / Фото из инстаграм-сториз
Фото из Днепра распространило много других украинских знаменитостей: MamaRika, Даша Астафьева, Юлия Санина, Владимир Остапчук, Владимир Дантес, Джамала и другие.
Реакция звезд на удар по Днепру / Фото из инстаграм-сториз
Коротко об ударе по дому в Днепре
- 28 июня во время воздушной тревоги в городе прогремели взрывы. На Днепр запустили ракету российские захватчики. Попадание произошло в жилой дом. Разрушений четыре этажа, пятый – поврежден. В результате удара часть дома обвалилась.
- По состоянию на утро 29 июня известно о том, что погиб 1 человек, пострадали 12 человек, из них – 1 ребенок. Спасены 2 человека, еще 5 считаются пропавшими без вести.