Авторская песня Святослава Вакарчука стала образцом смысла жизни в тиктоке
Недавно лирическая песня украинского певца вдохнула в себя вторую жизнь. Пользователи поразились глубоким смыслом песни и невольно создали новый тренд.
Композиция Вакарчука – "Оберіг" покоряет романтические и сентиментальные души в тиктоке. Уже тысячи видео стали частью чего-то ценного и незаурядного. Что это за тренд, читайте далее в материале Show 24.
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На самом деле это один из самых простых, но в то же время один из самых глубоких трендов. Все что нужно сделать, так это выбрать хорошую поучительную цитату. Например: "Живи уже, потому что никогда не знаешь какая фотография будет последней" или "Чтобы не ошибиться с выбором, всегда выбирай себя". Можно также использовать строки из песни.
Тогда создаете красивый видеоряд или со своими фотографиями, или фотографиями цветов, полей, заката. Добавляете отрывок песни со словами:
"Не бери сумного, не бери до голови
Не зважай, все переживи
Не кажи нікому, як воно тебе пече
Журба най в море потече".
И благодаря такому простому алгоритму действий, вы станете частью прекрасного тренда.
Что известно о песне
Трек вышел в рамках отдельного авторского проекта Святослава Вакарчука под названием "Оранжерея" в марте 2021 года, созданного отдельно от группы "Океан Эльзы".
"Оберіг" | Святослав Вакарчук проект "Оранжерея": смотреть видео онлайн
Авторство принадлежит Вакарчуку. Песня записывалась в сопровождении джазовых музыкантов, отдельных участников ОЭ и даже впервые привлекли вокалистку.