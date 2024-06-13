Авторская песня Святослава Вакарчука стала образцом смысла жизни в тиктоке

Недавно лирическая песня украинского певца вдохнула в себя вторую жизнь. Пользователи поразились глубоким смыслом песни и невольно создали новый тренд.

Композиция Вакарчука – "Оберіг" покоряет романтические и сентиментальные души в тиктоке. Уже тысячи видео стали частью чего-то ценного и незаурядного. Что это за тренд, читайте далее в материале Show 24.

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На самом деле это один из самых простых, но в то же время один из самых глубоких трендов. Все что нужно сделать, так это выбрать хорошую поучительную цитату. Например: "Живи уже, потому что никогда не знаешь какая фотография будет последней" или "Чтобы не ошибиться с выбором, всегда выбирай себя". Можно также использовать строки из песни.

Тогда создаете красивый видеоряд или со своими фотографиями, или фотографиями цветов, полей, заката. Добавляете отрывок песни со словами:

"Не бери сумного, не бери до голови

Не зважай, все переживи

Не кажи нікому, як воно тебе пече

Журба най в море потече".

И благодаря такому простому алгоритму действий, вы станете частью прекрасного тренда.

Что известно о песне

Трек вышел в рамках отдельного авторского проекта Святослава Вакарчука под названием "Оранжерея" в марте 2021 года, созданного отдельно от группы "Океан Эльзы".

"Оберіг" | Святослав Вакарчук проект "Оранжерея": смотреть видео онлайн

Авторство принадлежит Вакарчуку. Песня записывалась в сопровождении джазовых музыкантов, отдельных участников ОЭ и даже впервые привлекли вокалистку.