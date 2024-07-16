Тотальная антисанитария и отвращение: в тиктоке вирусится тренд об уличной индийской еде

Пожалуй, разве ленивый не встречал видео с приготовлением пищи на улицах Индии. Несмотря на то, что вас может удивить вид или условия приготовления пищи, главной интригой остается – процесс.

Долгое время пользователи ищут и публикуют видео приготовления пищи в Индии. В частности, используют подписи: "Когда ты турист и тебе захотелось поесть" или "Когда жара и ты хочешь мороженого". А дальше идут кадры с тем, как готовится то или иное блюдо. Подробнее об этом – читайте далее в материале Show 24.

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Доподлинно неизвестно почему выбрали именно индийскую кухню, но можем предположить, что процесс приготовления стал главным аргументом. Большая проблема этой уличной еды заключается в том, что она готовится в полной антисанитарии. Повара, если их так можно назвать, не используют перчаток или других средств, которые нужны для безопасного приготовления.

Они используют руки, которые не всегда помыты, чтобы перемешать или насыпать пищу, есть даже кадры где ногами нарезают блюдо на полу. О чистоте кухонных принадлежностей можно вообще забыть. Часто еду готовят даже на земле, а если это выпечка, то используют газету вместо пергаментной бумаги.

В тиктоке пользователь, который записан под никнеймом Lmentalist, публикует все возможные варианты приготовления уличной еды в Индии. Кроме этого еще и добавляет собственные эмоции во время увиденного.

Эти ролики собирают миллионы просмотров и сотни тысяч реакций от пользователей. Люди продолжают удивляться тому, как в 21 веке можно жить в таких условиях и еще и предлагать кому-то, особенно туристам, что-то попробовать на улице.

Отметим, что на видео есть музыкальное сопровождение, которое полноценно передает трагедию этой истории. Многие другие тиктокеры берут пример с этого человека и пробуют снимать собственные рефлексии на такие ролики. Видимо, тотальное неприятие обществами такого подхода к приготовлению пищи, и стало главной причиной почему этот тренд настолько популярен.