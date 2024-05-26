Немецкая песня Barbaras Rhabarberbar взорвала тикток

26 мая 2024, 23:30
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В течение последних недель пользователи активно снимают видео под песню немецких исполнителей. В ролике даже используют забавный танец.

Тренд заключается в том, чтобы включить на фоне песню Bodo Wartke & Marti Fischer – Barbaras Rhabarberbar, выбрать себе оригинальный образ, выучить простые движения танца и слова трека и продемонстрировать свои умения, пишет Show 24.

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Такая тенденция позволяет снять не только креативное видео, но и можно немножко выучить иностранный язык.

@milad.on.the.run Since this is german track, I had to do the challenge. Don’t take life too serious friends #dance #dancechallenge #barbara #suit #uniform #barbarasrhabarberbar #dc @Stephanie ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer
@jamesandjasmin Is it getting harder to tell? dc: @Stephanie #dance #viral #couple ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer
@bigfoot_bae Your Duo reminder looks different here @Stephanie ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer

В тренде участвуют даже животные.

@mistermainer Biscuit’s breed: english bull terrier whippet mix (not pitbull, staff) #barbara #duetchland #german #cutedogs ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer
@always_winnie Speaking to Seal Winnie be like... . #dogtok #dogsoftiktok #doggo #dog #cutedog #doglovers #shibatok #shibainu #shibe #fyp #shibenation #shibalove #shibes #shiba #shibarmy #shibamania #shibaholics #sealwinnie #doghumor #foryou ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer

А некоторые пробуют переводить немецкую песню на другой иностранный язык.

@jetwithamanda THE ENGLISH VERSION YOU’VE BEEN WAITING FOR! Barbara’s Rhabarberbar auf Englisch | Barbara’s Rhubarb Bar in English This one is for all of you out there who have had this song stuck in your head for weeks (or even months) but have been unable to sing along! Now you can! I also threw in some dance moves from @Stephanie and @CHRISTINA STASII to really bring it all together! ‍♀️ @Cost n’ Mayor and @KayCee Stroh perhaps you can bring the English version to life with your fabulous dance skills!! VIELEN DANK to the legendary @Bodo Wartke and @Marti Fischer for the gift that keeps on giving Barbara’s Rhubarb Bar, in English, with the dance moves. Bon Apetit. Enjoy! #barbara #rhubarb #rhabarber #rhabarberbarbara #einversuch #onetake #barbaradance #barbaren #tonguetwister #zungenbrecher #germanrap #tonguetwisters #germantiktok #bodowartke #martifischer #rap #raptonguetwisters #barbararhubarb #rhubarbbarbara #barbarasrhabarberbar #germansong #ohrwurm #barbarasong #germansongs #actress ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer

Что известно о песне

Она принадлежит авторству немецких исполнителей Bodo Wartke & Marti Fischer. Двое мужчин поют о девушке Барбаре из небольшого города, она была известна на всю страну пирогом, который готовит из ревеня. Кулинария девушки приобрела такую популярность, что ей пришлось открывать бар в честь пирога из ревеня. Кроме того, по сюжету песни, к Барбаре начали приходить в гости варвары и парикмахер с длинной бородой.

Сама песня вышла в конце 2023 года и уже имеет почти 6 миллионов просмотров на ютубе.

Barbaras Rhabarberbar (feat. Marti Fischer): смотреть видео онлайн

К слову, танец под эту песню придумали две тиктокерши и охотно поделились им с публикой.

Автор: Марта Гнат