Немецкая песня Barbaras Rhabarberbar взорвала тикток

В течение последних недель пользователи активно снимают видео под песню немецких исполнителей. В ролике даже используют забавный танец.

Тренд заключается в том, чтобы включить на фоне песню Bodo Wartke & Marti Fischer – Barbaras Rhabarberbar, выбрать себе оригинальный образ, выучить простые движения танца и слова трека и продемонстрировать свои умения, пишет Show 24.

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Такая тенденция позволяет снять не только креативное видео, но и можно немножко выучить иностранный язык.

В тренде участвуют даже животные.

А некоторые пробуют переводить немецкую песню на другой иностранный язык.

Что известно о песне

Она принадлежит авторству немецких исполнителей Bodo Wartke & Marti Fischer. Двое мужчин поют о девушке Барбаре из небольшого города, она была известна на всю страну пирогом, который готовит из ревеня. Кулинария девушки приобрела такую популярность, что ей пришлось открывать бар в честь пирога из ревеня. Кроме того, по сюжету песни, к Барбаре начали приходить в гости варвары и парикмахер с длинной бородой.

Сама песня вышла в конце 2023 года и уже имеет почти 6 миллионов просмотров на ютубе.

Barbaras Rhabarberbar (feat. Marti Fischer): смотреть видео онлайн

К слову, танец под эту песню придумали две тиктокерши и охотно поделились им с публикой.