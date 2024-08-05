Самый нежный тренд ТикТок: чувственная песня Vivienne Mort взорвала сеть

ТикТок заполонили милые видео под песню украинской инди-группы Vivienne Mort. Пользователи подхватили тренд, который набирает сотни тысяч лайков в соцсети.

Интересно, что песня вышла еще в 2018 году, но получила популярность только недавно. Так, ТикТок в очередной раз подарил новую жизнь хитам, которые стоят вашего внимания, пишет Show 24.

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Пользователи массово снимают нежные видео под песню "Час" группы Vivienne Mort. Кто-то показывает свою вторую половинку, а кто-то – милые кадры с домашними любимцами.

В то же время можно увидеть, как пользователи создают липсинки, повторяя строки из песни: "Может, то было любовью? Может, то было любовью? Не знаю. Не знаю".

Украинцы также снимают и комедийные видео под лирическую песню, вспоминая об отношениях и животных.

Известно, что группа Vivienne Mort возникла в 2007-м. Их дебютный альбом вышел через три года после основания коллектива.

Композиция "Час" была выпущена в рамках альбома "Опыт" в 2018-м. Лидер группы Даниэла Заюшкина рассказывала о значении названия пластинки: "Хочешь, чтобы все вокруг любили, были счастливы и свободны – дай им пример. Это и будет твой опыт".

Vivienne Mort – "Час": слушайте песню онлайн

Для того чтобы распространить тренд, вы также можете к нему присоединиться. Выберите для себя любую тематику – от романтической до будничной. Используйте фильтры и добавьте текст и мелодию песни "Время" к видео.