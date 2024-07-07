Что означает тренд directionally challenged, который завирусился в тиктоке: это может быть каждый из нас

Недавно пользователи начали снимать видео о том, что не могут по указаниям карты прийти к нужному пункту назначения. Как оказалось, это явление имеет логическое объяснение и постоянное определение.

Пожалуй, каждый из нас сталкивался с вызовом, когда оказывались в новом месте и нужно было прийти к точке назначения. Но часто случалось так, что даже в самых легких указаниях приходилось путаться и поиски нужной геолокации растягивались на часы. Подробнее о необычном тренде читайте в материале Show 24.

Не пропустите Летний отпуск снова в тренде: как с помощью тиктока снять невероятное видео с отдыха

Оказывается, что уже упомянутая ситуация имеет отдельное определение – directionally challenged – это момент, когда чрезвычайно сложно отличить где справа, а где слева и при том, соблюдать последовательность указаний от карты.

Пользователи в тиктоке начали рассказывать, что очень часто с таким сталкиваются даже в повседневной жизни, поэтому решили распространить тренд, снимая забавные видео. Концепция таких роликов достаточно проста: один, два или несколько человек в кадре смотрят на карту и начинают идти в разные стороны. Примечательно, что композицию можно использовать любую, которая больше всего подходит вам к созданному видео.

Или же люди снимают ролики под запись, в которых жалуются на проблемы с ориентированием в картах.

Неравнодушные комментаторы делятся, что каждая упомянутая история это о них, а некоторые даже дает советы, как облегчить себе жизнь с картами, чтобы "не блуждать в трех соснах".