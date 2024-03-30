После 18 лет брака: голливудская актриса Спеллинг объявила о разводе с мужем
Источник:People
Американская актриса Тори Спеллинг, сыгравшая в сериале "Беверли-Хиллз", после 18-летнего брака шокировала разводом со своим мужем, актером Дином Макдермоттом. Супруги совместно имеют 5 несовершеннолетних детей.
Интересно, что еще 17 июня 2023 года Макдермотт опубликовал пост о разрыве брака со Спеллинг. Однако, позже он его удалил.
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Что известно о разводе Спеллинг и Макдермотта
В документах о расторжении брака причиной указано "непримиримые разногласия". Более того, дата официального развода совпадает с датой поста Макдермотта, который он удалил, а именно 17 июня 2023 года.
Супруги пробыли 18 лет вместе и сейчас имеют 5 несовершеннолетних детей. Тори обратилась в суд с требованием чтобы Дин обеспечивал ее и общих детей алиментами. Это 17-летний Лиам Аарон Макдермотт, 15-летняя Стелла Дорин, 12-летняя Хэтти Маргарет, 11-летний Финн Дейви, и 7-летний Бо Дино.
Спеллинг и Макдермотт с детьми / Фото из инстаграмма актрисы
К тому же актриса не хочет, чтобы актер получал такую же финансовую поддержку от нее. Однако, Спеллинг согласилась на совместную юридическую опеку с возможностью Макдермотта посещать детей.
До сих пор неизвестно о наличии брачного договора у супругов, но Тори отметила, что "характер и размер совместной собственности еще не определен".
Что известно об отношениях Спеллинг и Макдермотта
- 7 мая 2006 года пара поженилась на Фиджи.
- В 2010 году супруги возобновили свои клятвы. Однако, стало известно о кризисе в их отношениях.
- Через четыре года Макдермотт публично заявил об измене своей жене.
- В последнем интервью Дина, тот сообщил, что проблемы в отношениях с женой продолжались уже в течение пяти лет. Более того, перед разрывом брака он с Тори жил как "товарищи по комнате".
- Причиной прекращения отношений Макдермотт считает свой алкоголизм и свинью с курицей, которых Спеллинг пускала в постель.