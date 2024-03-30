После 18 лет брака: голливудская актриса Спеллинг объявила о разводе с мужем

Американская актриса Тори Спеллинг, сыгравшая в сериале "Беверли-Хиллз", после 18-летнего брака шокировала разводом со своим мужем, актером Дином Макдермоттом. Супруги совместно имеют 5 несовершеннолетних детей.

Интересно, что еще 17 июня 2023 года Макдермотт опубликовал пост о разрыве брака со Спеллинг. Однако, позже он его удалил.

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Что известно о разводе Спеллинг и Макдермотта

В документах о расторжении брака причиной указано "непримиримые разногласия". Более того, дата официального развода совпадает с датой поста Макдермотта, который он удалил, а именно 17 июня 2023 года.

Супруги пробыли 18 лет вместе и сейчас имеют 5 несовершеннолетних детей. Тори обратилась в суд с требованием чтобы Дин обеспечивал ее и общих детей алиментами. Это 17-летний Лиам Аарон Макдермотт, 15-летняя Стелла Дорин, 12-летняя Хэтти Маргарет, 11-летний Финн Дейви, и 7-летний Бо Дино.



Спеллинг и Макдермотт с детьми / Фото из инстаграмма актрисы

К тому же актриса не хочет, чтобы актер получал такую же финансовую поддержку от нее. Однако, Спеллинг согласилась на совместную юридическую опеку с возможностью Макдермотта посещать детей.

До сих пор неизвестно о наличии брачного договора у супругов, но Тори отметила, что "характер и размер совместной собственности еще не определен".

Что известно об отношениях Спеллинг и Макдермотта