Тоня Матвиенко с мужем растрогали сеть исполнением песни о любви: увлекательное видео пары
16 апреля 2024, 15:30Читати новину українською
Источник:Тоня Матвиенко
На днях в Киеве состоялось выступление Тони Матвиенко. На сцену певица вышла с Арсеном Мирзояном, где они вместе спели чувственную композицию.
Видео с этого концерта артистка разместила в своем тиктоке. Фаны в восторге от пары и их таланта.
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Каким было выступление супругов
Пара очаровала публику проникновенным исполнением песни Матвиенко "А может, ты...".
А может, ты, а может, я потерял свои чувства,
– спели исполнители.
Дуэт артистов понравился пользователям, о чем они написали в комментариях под роликом пары.
- "Вы такие классные, берегите это тепло между вами, это неоценимо";
- "Очень красивая пара, а исполнение супер. Всего наилучшего";
- "Классные";
- "Очень красивая пара";
- "Вы замечательные, спасибо за творчество";
- "Какие вы замечательные".
Что известно об отношениях Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна
- Будущие супруги познакомились на "Голосе страны" в 2011 году.
- В тот момент Арсен еще был женат, однако он расторг свой брак ради новой любви.
- После развода Мирзояна с женой пара официально поженилась в 2017 году.
- Тоня с мужем воспитывают общую дочь Нину. В то же время у певца есть два сына от предыдущего брака, а у артистки дочь.