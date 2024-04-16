Тоня Матвиенко с мужем растрогали сеть исполнением песни о любви: увлекательное видео пары

16 апреля 2024, 15:30
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Тоня Матвиенко

На днях в Киеве состоялось выступление Тони Матвиенко. На сцену певица вышла с Арсеном Мирзояном, где они вместе спели чувственную композицию.

Видео с этого концерта артистка разместила в своем тиктоке. Фаны в восторге от пары и их таланта.

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Каким было выступление супругов

Пара очаровала публику проникновенным исполнением песни Матвиенко "А может, ты...".

А может, ты, а может, я потерял свои чувства,
– спели исполнители.

Дуэт артистов понравился пользователям, о чем они написали в комментариях под роликом пары.

  • "Вы такие классные, берегите это тепло между вами, это неоценимо";
  • "Очень красивая пара, а исполнение супер. Всего наилучшего";
  • "Классные";
  • "Очень красивая пара";
  • "Вы замечательные, спасибо за творчество";
  • "Какие вы замечательные".

Что известно об отношениях Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

  • Будущие супруги познакомились на "Голосе страны" в 2011 году.
  • В тот момент Арсен еще был женат, однако он расторг свой брак ради новой любви.
  • После развода Мирзояна с женой пара официально поженилась в 2017 году.
  • Тоня с мужем воспитывают общую дочь Нину. В то же время у певца есть два сына от предыдущего брака, а у артистки дочь.
Автор: Софія Хомишин