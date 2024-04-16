Тоня Матвиенко с мужем растрогали сеть исполнением песни о любви: увлекательное видео пары

На днях в Киеве состоялось выступление Тони Матвиенко. На сцену певица вышла с Арсеном Мирзояном, где они вместе спели чувственную композицию.

Видео с этого концерта артистка разместила в своем тиктоке. Фаны в восторге от пары и их таланта.

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Пара очаровала публику проникновенным исполнением песни Матвиенко "А может, ты...".

А может, ты, а может, я потерял свои чувства,

– спели исполнители.

Дуэт артистов понравился пользователям, о чем они написали в комментариях под роликом пары.

"Вы такие классные, берегите это тепло между вами, это неоценимо";

"Очень красивая пара, а исполнение супер. Всего наилучшего";

"Классные";

"Очень красивая пара";

"Вы замечательные, спасибо за творчество";

"Какие вы замечательные".

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