Тоня Матвиенко удивила признанием о проблемах в браке с Арсеном Мирзояном во время войны
Источник:ТЕТ
Уже 7 лет Тоня Матвиенко находится в браке с Арсеном Мирзояном. В то же время она призналась, что их отношения без трудностей не обходятся. В частности, выяснилось, что дважды за последние 2 года пара переживала кризисы.
На это, как выяснилось, повлияла полномасштабная война. Кроме этого, была и еще одна причина. Как отметила Тоня Матвиенко, тогда Арсен не мог понять, как жена себя чувствует.
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Что известно о проблемах в отношениях Тони Матвиенко с мужем
Артистка призналась, что они с Арсеном столкнулся с двумя тяжелыми этапами во время полномасштабного вторжения. Первый пришелся на возвращение Тони с дочкой в Украину, а второй – когда умерла мама артистки.
Сначала он никак не мог понять, как мне и, возможно, так вел себя "Не трогать" или "Надо время". А потом он понял, что "Надо Тони помочь",
– поделилась исполнительница.
Интервью с Тоней Матвиенко: смотрите видео онлайн
Что известно о смерти Нины Матвиенко
- Знаменитость ушла из жизни всего за два дня до своего 76-летия, 8 октября 2023 года.
- Нина Митрофановна почти четыре года болела раком, не зная о своем диагнозе до августа 2023 года.
- В своем прощальном слове исполнительница призвала людей объединиться в молитве за счастье Украины и отметила, что важно следить за своим здоровьем.
- В последний путь певицу провели 11 октября в Свято-Феодосиевском монастыре в Киеве. Похоронили народную артистку Украины на Зверинецком кладбище.