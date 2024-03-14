Тоня Матвиенко рассказала, что произошло с творческим наследием мамы: "К счастью, я успела"
Источник:Радио Промінь
Певица Тоня Матвиенко заверила, что успела позаботиться о судьбе творческого наследия своей матери, покойной народной артистки Украины Нины Матвиенко, чтобы каждый смог слушать ее песни.
По словам Тони, она успела подписать контракт с одним из лейблов, чтобы все творческое наследие покойной матери было сохранено.
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Что произошло с творческим наследием Нины Матвиенко
Матвиенко говорит, что все песни Нины Митрофановны доступны на стриминговых сервисах. Этот вопрос она закрыла, когда уже понимала, что мама умирает.
Тоня вспомнила, что к ней обратились представители одного лейбла с предложением продать им права на композиции мамы. Именно в тот момент певица поняла, что нужно поторопиться, чтобы работа Нины Митрофановны осталась на долгие-долгие годы.
"К счастью, я успела закрыть этот вопрос. Уже когда мама лежала в больнице, мне позвонили с одного лейбла, предложили продать им право на все песни Нины Матвиенко. Тогда я задумалась над тем, что надо что-то делать, потому что мамы не станет, что же тогда будет с ее творческим наследием, с тем, чему она посвятила всю свою жизнь. Решила все оформить правильно, чтобы работа мамы осталась на долгие-долгие годы. Знаете, все ее записи, диски у нас дома хранились просто в пакетах. Я обратилась к другому лейблу, мама подписала контракт, поэтому все ее наследство есть сейчас на музыкальных платформах", – рассказала Тоня.
Что известно о смерти Нины Матвиенко
- Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года.
- Причину кончины народной артистки Украины родные скрывали длительное время. Впрочем, со временем подтвердили: у Нины Митрофановны была онкология.
- В больницу покойная певица попала в начале августа 2023 года с болями в животе. Врачи установили, что болезнь началась еще 4 года назад.
- Похоронена Нина Матвиенко на Зверинецком кладбище.