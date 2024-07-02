В топе и шортах: Тина Кароль в откровенном наряде похвасталась прессом

Украинская певица Тина Кароль известна своим увлечением от тренировок и йоги. Артистка показала результат плодотворной работы над собой.

Исполнительница удивляет не только изменениями своего тела, но и инкогнито-появлениями на выступлениях коллег. Так, она появилась на концерте SHUMEI, надев плащ с капюшоном, который позволил ей смешаться с толпой зрителей.

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В своих соцсетях Тина опубликовала две фотографии, на которых предстала в черном топе и шортах. Кароль сделала кадры в зеркале, чтобы продемонстрировать спортивную фигуру.

"Кто рано встает, тому пресс дает", – написала певица.



Тина Кароль показала результат тренировок / Фото с телеграмм-канала певицы



Кароль предстала в спортивной одежде / Фото с телеграмм-канала певицы

Поклонники артистки в восторге от ее новых фото. Они отметили, что Тина, как всегда, имеет прекрасный вид.

Известно, что Кароль ведет активный образ жизни. Она это делает не только для собственного здоровья, но и для выносливости во время выступлений. Певица занимается йогой и следит за питанием.