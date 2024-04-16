"Единственная и храбрая": как Тина Кароль, MELOVIN и София Ротару поздравили Аллу Пугачеву с юбилеем
15 апреля отпраздновала юбилей известная российская артистка Алла Пугачева, которая осуждает кровавые действия страны-оккупанта. Певице исполнилось 75 лет и по этому случаю ее поздравили украинские звезды.
Так, к поздравлениям присоединились артисты Тина Кароль, MELOVIN и София Ротару. Они на своих страницах опубликовали пожелания российской певице.
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Как поздравила Пугачеву Тина Кароль с днем рождения
Артистка опубликовала архивное видео, на котором сидит возле Аллы и обещает "никогда ее не подвести". К тому же Тина поделилась видеоисполнением Пугачевой украинской народной "Песни о рушнике" Андрея Малышко. Более того, Кароль подписала ролик известной цитатой российской артистки.
Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда ненавидела. Если бы я им нравилась, это означало бы, что пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, а стали рабами,
– зацитировала украинская артистка.
Однако, позже Тина удалила все поздравления. Больше Кароль никак не комментировала эту ситуацию.
Как MELOVIN поздравил Пугачеву
Молодой артист также присоединился к поздравлениям. Он на черном фоне нарисовал два сердца – желтое и голубое. И одновременно лаконично подписал, назвав Аллу "единственной и храброй". В отличие от Кароль, MELOVIN свои поздравления не удалял.
MELOVIN поздравил Пугачеву / Скриншот из инстаграмм-сторис певца
Как поздравила Пугачеву София Ротару
Певица опубликовала архивное фото Аллы. На фотографии российская артистка изображена в молодости: в белой кофточке, с красивыми густыми волосами и макияжем.
Также Ротару прикрепила смайлик сердечка к кадру.
София Ротару поздравила Пугачеву с юбилеем / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы
От сторонницы Путина до оппозиционерки
- В начале 2000-х годов Пугачева открыто поддерживала Путина и даже снималась в агитационном ролике его партии.
- Впоследствии артистка стала оппозиционеркой, однако это не помешало ей оставаться одной из самых популярных исполнительниц российской эстрады.
- Только в начале полномасштабной войны России против Украины Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми выехала в Израиль и заявила, что осуждает действия российской армии. В то же время муж высказывался куда активнее, чем его возлюбленная.
- Однако, когда шоумена признали "иноагентом", Алла Пугачева и сама попросилась добавить ее в этот список, получив в ответ гневные комментарии от россиян-путинистов.
- В конце марта этого года Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в России, сообщил о начале процедуры признания артистки "иностранным агентом". По словам мужчины, он лично обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить этот статус Пугачевой.
- Важно отметить, что Алла Пугачева и другие так называемые "хорошие русские" ничего конкретного для победы Украины в войне не сделали. Их антивоенная позиция может быть не столько реальной, как приспособленческой. Максимум их стараний – комментарии под сообщениями украинцев и высмеивание путинистов.