"Единственная и храбрая": как Тина Кароль, MELOVIN и София Ротару поздравили Аллу Пугачеву с юбилеем

15 апреля отпраздновала юбилей известная российская артистка Алла Пугачева, которая осуждает кровавые действия страны-оккупанта. Певице исполнилось 75 лет и по этому случаю ее поздравили украинские звезды.

Так, к поздравлениям присоединились артисты Тина Кароль, MELOVIN и София Ротару. Они на своих страницах опубликовали пожелания российской певице.

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Как поздравила Пугачеву Тина Кароль с днем рождения

Артистка опубликовала архивное видео, на котором сидит возле Аллы и обещает "никогда ее не подвести". К тому же Тина поделилась видеоисполнением Пугачевой украинской народной "Песни о рушнике" Андрея Малышко. Более того, Кароль подписала ролик известной цитатой российской артистки.

Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда ненавидела. Если бы я им нравилась, это означало бы, что пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, а стали рабами,

– зацитировала украинская артистка.

Однако, позже Тина удалила все поздравления. Больше Кароль никак не комментировала эту ситуацию.

Как MELOVIN поздравил Пугачеву

Молодой артист также присоединился к поздравлениям. Он на черном фоне нарисовал два сердца – желтое и голубое. И одновременно лаконично подписал, назвав Аллу "единственной и храброй". В отличие от Кароль, MELOVIN свои поздравления не удалял.



MELOVIN поздравил Пугачеву / Скриншот из инстаграмм-сторис певца

Как поздравила Пугачеву София Ротару

Певица опубликовала архивное фото Аллы. На фотографии российская артистка изображена в молодости: в белой кофточке, с красивыми густыми волосами и макияжем.

Также Ротару прикрепила смайлик сердечка к кадру.



София Ротару поздравила Пугачеву с юбилеем / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы

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