Все сложно, – Тимур Мирошниченко впервые заговорил про 8-летнюю усыновленную дочь

На днях, жена Тимура Мирошниченко, Инна призналась, что у нее возникли определенные сложности с названной дочкой Ангелиной. Теперь сам ведущий поделился, как девочка приспосабливается к новым условиям.

По словам Инны, девочка плохо питается. Несмотря на старания женщины приготовить то, что Ангелине нравится, дочь может начать плакать.

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Тимур отметил, что девочка познает мир, в частности вещи, которые могут быть слишком очевидными для других. Он поделился, что во время прогулки с детьми заказал пиццу, которую Ангелина, как оказалось, ела впервые и не знала как ее держать.

Не могу сказать, что сложный, но очень интересный опыт, когда ты объясняешь очевидные, казалось бы, вещи ребенку, который старше, чем твои предыдущие дети. Я не могу сейчас так сказать, что у нас все хорошо. Конечно, нет. Все сложно. Конечно, впереди нас ждет процесс адаптации,

– признался Мирошниченко.

Впрочем, младшие дети супругов очень ждали появления старшей сестры в семье. Поэтому, дети очень положительно отреагировали на приезд Ангелины. В то же время дочь Мия, по словам ведущего, больше всех хотела иметь старшую сестру.

Они очень ждали, и Мия особенно. Она была движущей силой того, что она хочет именно старшую сестренку. В один день она просто подошла к нам и сказала: "У меня будет старшая сестра, где-то лет 8, и мы будем спать в одной комнате, я на верхней полке, она на нижней". Полки еще нет, поэтому они спят вместе,

– рассказал Тимур.

Что говорила Инна Мирошниченко о трудностях с названной дочерью