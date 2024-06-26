Тимур Мирошниченко рассказал об усыновлении второго ребенка: на каком оно этапе

Тимур и Инна Мирошниченко готовятся к усыновлению второго ребенка. Телеведущий рассказал, как продвигается процедура и на каком они этапе.

На днях Инна Мирошниченко опубликовала загадочное сообщение о том, что скоро семья ожидает пополнения. Ее муж объяснил сообщение.

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Тимур Мирошниченко напомнил, он и его жена сразу хотели усыновить двух детей, однако не получили разрешения. Теперь они готовятся усыновить второго ребенка – и супруги находятся на последнем этапе.

Когда мы еще впервые занимались усыновлением, подавали все документы, ходили на курсы, то еще тогда декларировали желание усыновить сразу двух детей. Но тогда тренеры нам этого не позволили, позволили только одного ребенка. Поэтому нам пришлось идти на второй круг, и эта процедура длится уже более полугода. И сейчас мы действительно на финишной прямой,

– рассказал шоумен.

Мирошниченко усыновляют второго ребенка: что известно

Через недолгий период после усыновления Марселя Инна Мирошниченко подала документы на усыновление второго ребенка. Она уже закончила необходимые курсы и получила статус усыновителя.

Тренеры поставили довольно строгие ограничения: Инна Мирошниченко может усыновить девочку в возрасте 8 – 10 лет без социальной истории. Интересно, что обычно усыновляемые дети должны быть младше имеющихся детей в семье, но в этом случае были сделаны исключения по просьбе звездной жены, которая хотела взять в семью старшую девочку.

Такого ребенка довольно сложно найти из-за таких узких рамок. Однако Тимур Мирошниченко надеется, что в течение лета они смогут окончательно закрыть этот вопрос.