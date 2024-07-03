Тимур Мирошниченко ответил, имеет ли общий счет с женой: "Я настаивал"

Тимур Мирошниченко высказался о совместном семейном бюджете между мужчиной и женщиной. Шоумен признался, как относится к распределению денег в паре.

Звезды, которые недавно стали родителями в четвертый раз, имеют общий счет. По словам Тимура, он сам это предложил любимой.

Не пропустите Даша Кацурина публично обратилась к Владимиру Дантесу и показала семейные фото

Мирошниченко отметил, что создал совместный счет в банке после рождения дочери Мии. Тогда Инна была в декрете и не зарабатывала. Ведущий решил сделать семейный бюджет общим из-за удобства, поскольку не хотел присылать деньги Инне раз в несколько дней. В то же время жена шоумена имеет отдельную банковскую карточку, но основной счет супругов – общий.

Я настаивал на том, чтобы он (счет – Show 24) у нас был общий. Уговаривать не надо было. Мне приходят деньги и она ими пользуется. Какими бы классными отношения не были, но я понимаю, что просить деньги это всегда немного неприятно, особенно самостоятельной женщине,

– подчеркнул Тимур.

По словам звезды, был период, когда семья жила только на деньги Инны. Впрочем, жена спокойно отреагировала на временные трудности мужа с заработком.

То пандемия, то полномасштабная война, даже тот же 2022 год. Я практически не зарабатывал. Была одна зарплата, которой не хватало. Помню момент, что я даже проговаривал это Инне, что мы живем за твой счет,

– признался Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко о совместном бюджете в семье: смотрите видео онлайн

Напомним, что супруги недавно удочерили 8-летнюю девочку Ангелину. Пара рассказала о трудностях с адаптацией дочери в семье. В частности, Ангелина имеет проблемы с питанием.