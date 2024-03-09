Тимуру Мирошниченко – 38: как изменился неизменный голос Евровидения и звездный отец года

Ведущему и комментатору Тимуру Мирошниченко сегодня, 9 марта, исполнилось 38 лет. Вспоминаем, что известно о шоумене и как он менялся сквозь годы.

Тимур Мирошниченко родился в Киеве в семье полковника и инспектора питания. У ведущего есть также сестра Таня, пишет Show 24.

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Обучение и карьера Тимура Мирошниченко

Со своей профессией Тимур определился еще в детстве. В 2002 он поступил в Национальный авиационный университет на специальность "психология". Во время учебы он играл в КВН. Через 6 лет Мирошниченко стал студентом "режиссуры телевидения" в университете театра, кино и телевидения.

Еще во время учебы Тимуру предложили работу ведущего ток-шоу. После успешных эфиров он стал комментатором Евровидения – как детского, так и взрослого конкурса.

В 2017 году Тимур Мирошниченко был ведущим Евровидения, проходившего в Киеве, вместе с Александром Скичко и Владимиром Остапчуком. Мирошниченко остается неизменным голосом музыкального конкурса, ведущим Нацотбора, а также других программ на телевидении. Также в 2017 он снялся в клипе "Гаджеты" группы Selfy.



Троица ведущих Евровидения-2017 / Фото из инстаграма ведущего

Личная жизнь ведущего

В 2018 году Тимур Мирошниченко женился на Инне Рудник.



Тимур Мирошниченко с женой / Фото из инстаграма ведущего

В июне у них родилась дочь Мия, а еще через 2 года – сын Марко. Летом 2023 супруги усыновили мальчика Марселя, а сейчас на пути усыновления еще одного ребенка.

Путь еще впереди непростой, долгий и длительный. Достижения происходят практически каждый день. Когда мы его забрали, он вообще не улыбался, смотрел вниз, ничего не жевал, ничего не говорил. Сегодня это уже нормальный маленький ребенок, который умеет жевать, который смеется и который балуется,

– рассказывал Тимур о достижениях названого сына.



Тимур Мирошниченко с семьей / Фото из инстаграма ведущего

Шоумен стал "Папой года" в 2021, а уже в 2023 Тимур и Инна получили награду "Родители года".

Как менялся Тимур Мирошниченко / Фото ТСН, инстаграм Тимура Мирошниченко