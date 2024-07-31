Впервые в полном составе: Тимур Мирошниченко отправился на отдых с детьми и женой

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко с женой Инной и детьми отправился на отдых. Вместе с ними впервые отправилась названная дочь Ангелина.

Шоумен поделился яркими моментами в социальных сетях. Также стало известно, где семья отдыхала от городской суеты.

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Мирошниченко арендовали уютный домик в Киевской области для трехдневного пребывания на природе. Дом, окруженный лесом, стал идеальным местом для отдыха большой семьи. Особой радостью для детей стал бассейн, где они проводили большую часть времени. Марко и Мия с удовольствием играли с названными братом и сестрой.

К отдыху присоединился и дедушка – тесть Тимура Мирошниченко, который помогал ухаживать за малышами.

Заметим, певица Наталья Могилевская недавно также ездила на отдых. Артистка вместе с мужем и дочерьми выбрала для отпуска Одессу. Для комфортного пребывания Могилевская арендовала роскошный трехэтажный дом с несколькими просторными террасами, открывающими панорамный вид на море. Пораженная красотой местности, певица назвала этот уголок Одессы "украинскими Мальдивами".