Должен держать Нобелевку, а не винтовку, – Тимоти Снайдер выступил против мобилизации Жадана
Источник:Тимоти Снайдер
Историк Тимоти Снайдер критически высказался относительно решения Сергея Жадана вступить в Силы Обороны. Он осудил США за недостаточную поддержку.
Украинский писатель Сергей Жадан намекнул на решение мобилизоваться и вступить в Нацгвардию. Его смелость прокомментировал выдающийся историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.
К слову Сергей Жадан решил мобилизоваться: к какой бригаде он присоединится
Тимоти Снайдер против мобилизации Жадана
Снайдер выступил против того, чтобы Сергей Жадан брал в руки оружие. По его мнению, писатель должен был бы брать в руки Нобеля.
Сергей Жадан, один из величайших мировых творцов культуры, должен был бы держать в руках Нобелевскую премию, а не винтовку,
– подчеркнул историк.
Тимоти Снайдер напомнил, что город, в котором родился Сергей, сейчас находится под российской оккупацией. Речь идет о Старобельске Луганской области. Тогда как Харьков, где живет Жадан, постоянно обстреливается россиянами. Историк с критикой высказался об отсутствии помощи Украине от США.
"Меня огорчает, что отсутствие поддержки США позволяет России расширять зону террора и подвергает его и миллионы украинцев опасности. Сергей работает над поддержкой солдат с самого начала войны, а сейчас записался в армию. Он имеет мужество делать это, тогда как мы не можем оказать помощь".
Сергей Жадан, вероятно, мобилизуется
- В конце марта Сергей Жадан в очередной раз посетил подшефную бригаду Национальной гвардии "Хартия" в Луганской области. Передав помощь, писатель высказался о том, что "войско всех уравнивает", а каждый независимо от профессии является гражданином Украины.
- Журналистка, которая общалась с Жаданом, передала его слова о том, что он тоже присоединится к войску. Лично он эту информацию не подтвердил.
- "Стоя здесь, в Серебрянских лесах, писатель признается мне: вскоре в бригаде будет еще одно пополнение. Жадан и один из его музыкантов также идут в ряды войска", - сказала журналистка.