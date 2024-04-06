Должен держать Нобелевку, а не винтовку, – Тимоти Снайдер выступил против мобилизации Жадана

Историк Тимоти Снайдер критически высказался относительно решения Сергея Жадана вступить в Силы Обороны. Он осудил США за недостаточную поддержку.

Украинский писатель Сергей Жадан намекнул на решение мобилизоваться и вступить в Нацгвардию. Его смелость прокомментировал выдающийся историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

К слову Сергей Жадан решил мобилизоваться: к какой бригаде он присоединится

Тимоти Снайдер против мобилизации Жадана

Снайдер выступил против того, чтобы Сергей Жадан брал в руки оружие. По его мнению, писатель должен был бы брать в руки Нобеля.

Сергей Жадан, один из величайших мировых творцов культуры, должен был бы держать в руках Нобелевскую премию, а не винтовку,

– подчеркнул историк.

Тимоти Снайдер напомнил, что город, в котором родился Сергей, сейчас находится под российской оккупацией. Речь идет о Старобельске Луганской области. Тогда как Харьков, где живет Жадан, постоянно обстреливается россиянами. Историк с критикой высказался об отсутствии помощи Украине от США.

"Меня огорчает, что отсутствие поддержки США позволяет России расширять зону террора и подвергает его и миллионы украинцев опасности. Сергей работает над поддержкой солдат с самого начала войны, а сейчас записался в армию. Он имеет мужество делать это, тогда как мы не можем оказать помощь".

Сергей Жадан, вероятно, мобилизуется