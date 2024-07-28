Должны требовать наказания, – украинские звезды эмоционально вспомнили о теракте в Еленовке
В ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские военные совершили жестокий теракт против украинских военнопленных в исправительной колонии вблизи Еленовки в Донецкой области. Во вторую годовщину трагедии украинские звезды обратились к миру и поклонникам.
Певцы, блогеры, актеры и другие знаменитости в своих соцсетях напомнили миру о жестоком преступлении россиян. Они в очередной раз прокомментировали цинизм россиян и призвали украинцев не молчать о преступлениях России.
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Так, alyona alyona alyona выставила сторис, где вспомнила о второй годовщине теракта в Еленовке. Кроме того, она попросила участвовать в акциях поддержки военнопленных гарнизона "Мариуполь" в разных городах Украины.
alyona alyona напомнила миру о теракте в Еленовке / Скриншот из инстаграм-сторис
Телеведущий Григорий Решетник выразил светлую память всем погибшим.
Мы должны кричать на весь мир и требовать наказания,
– подчеркнул шоумен.
Григорий Решетник напомнил миру о теракте в Еленовке / Скриншот из инстаграм-сторис
Жена телеведущего также выставила сторис о трагедии, которую совершили россияне в Еленовке. Она даже вспомнила свои эмоции, когда узнала о теракте в 2022 году.
Помню до сих пор, когда прочитала новости и не поверила. В очередной раз не поверила своим глазам,
– призналась Кристина Решетник.
Она подчеркнула, что мы не можем допустить, чтобы россияне избежали наказания.
Кристина Решетник вспомнила о теракте в Еленовке / Скриншот из инстаграм-сторис
Тина Кароль, Владимир Дантес, Кристина Соловий и другие артист также напомнили миру о теракте в Еленовке.
Украинские звезды вспомнили о теракте в Еленовке / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о теракте в Еленовке
- В результате этого российского преступления погибли 54 защитника Мариуполя, еще 130 получили ранения различной степени тяжести.
- По данным Офиса генерального прокурора Украины, для осуществления удара по Еленовке был использован реактивный термобарический гранатомет.
- Известно, что международное издание Associated Press провело собственное расследование, опросив уцелевших, следователей и семьи погибших. Вывод журналистов однозначный: все доказательства указывают на ответственность России за это преступление. Кроме того, AP получило доступ к внутреннему анализу ООН, который подтверждает эту версию.
- Несмотря на очевидные факты, Россия не только отрицает свою причастность к теракту в Еленовке, но и активно препятствует проведению независимого международного расследования этой трагедии.