Должны требовать наказания, – украинские звезды эмоционально вспомнили о теракте в Еленовке

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские военные совершили жестокий теракт против украинских военнопленных в исправительной колонии вблизи Еленовки в Донецкой области. Во вторую годовщину трагедии украинские звезды обратились к миру и поклонникам.

Певцы, блогеры, актеры и другие знаменитости в своих соцсетях напомнили миру о жестоком преступлении россиян. Они в очередной раз прокомментировали цинизм россиян и призвали украинцев не молчать о преступлениях России.

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Так, alyona alyona alyona выставила сторис, где вспомнила о второй годовщине теракта в Еленовке. Кроме того, она попросила участвовать в акциях поддержки военнопленных гарнизона "Мариуполь" в разных городах Украины.



alyona alyona напомнила миру о теракте в Еленовке / Скриншот из инстаграм-сторис

Телеведущий Григорий Решетник выразил светлую память всем погибшим.

Мы должны кричать на весь мир и требовать наказания,

– подчеркнул шоумен.



Григорий Решетник напомнил миру о теракте в Еленовке / Скриншот из инстаграм-сторис

Жена телеведущего также выставила сторис о трагедии, которую совершили россияне в Еленовке. Она даже вспомнила свои эмоции, когда узнала о теракте в 2022 году.

Помню до сих пор, когда прочитала новости и не поверила. В очередной раз не поверила своим глазам,

– призналась Кристина Решетник.

Она подчеркнула, что мы не можем допустить, чтобы россияне избежали наказания.



Кристина Решетник вспомнила о теракте в Еленовке / Скриншот из инстаграм-сторис

Тина Кароль, Владимир Дантес, Кристина Соловий и другие артист также напомнили миру о теракте в Еленовке.

Украинские звезды вспомнили о теракте в Еленовке / Скриншоты из инстаграм-сторис

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