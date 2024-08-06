Почти 200 тысяч человек за три дня: что известно о грандиозных концертах Тейлор Свифт в Варшаве

В первых числах августа американская исполнительница дала три концерта в польской столице в рамках мирового турне Eras Tour. Это событие стало незабываемым для всех поклонников звезды, которые съехались из разных уголков Европы.

Тейлор Свифт, которая давно побила и поставила новые мировые рекорды, в очередной раз поразила поклонников масштабным шоу, которое длилось 3,5 часа каждый день, начиная с 1 и до 3 августа включительно. На концерты все билеты были проданы еще за год до выступления. А выступала Тейлор на Национальном стадионе в Варшаве имени Казимежа Гурского. Как говорила сама исполнительница, ежедневно на выступления приходило около 65 тысяч человек. Что нужно знать о концерте Eras Tour – далее в материале Show 24.

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Особенность Eras Tour

Это тур, который стал своеобразным итогом деятельности певицы. Выступление включает все эпохи творчества Тейлор. На каждую, так называемую эру, на сцене меняются декорации, а сама исполнительница с молниеносной скоростью меняет свои образы.

Чтобы попасть на этот концерт, билеты нужно покупать за год до выступления. Сейчас исполнительница выступает европейской частью тура. Только в прошлом году Eras Tour принес Свифт более 4 миллиардов долларов дохода. Но добавим, что значительный заработок получают и города, где выступает Тейлор, ведь фанаты не жалеют ничего, чтобы только не пропустить выступление звезды.

Интересная деталь, что при входе на стадион, зрителям раздают специальные браслеты, которые светятся и мигают в соответствии с концепцией всей концертной программы.

Перед какими трудностями столкнулись фанаты Тейлор

Прежде всего многие жаловались, что в Варшаве, где проходили выступления исполнительницы, резко подорожала аренда жилья именно на дни концертов. Некоторые даже рассказывали, что люди съезжали из собственных квартир и выставляли объявления на поселение, чтобы заработать деньги на туристах.

Накануне приезда Тейлор в Варшаву, климатические активисты сделали заявление, что будут блокировать входы для фанатов на стадион. Так, 2 августа, активисты группы Ostatne Pokolenie заблокировали VIP-вход на стадион в Варшаве.

Они обвинили певицу в "оторванности" от экологических проблем. Однако сорвать концерт им не удалось. Впоследствии демонстрантов задержала местная полиция.

Уже упомянутая группа активистов сделала акцент на том, что звезда использует частный самолет даже на маленькие расстояния, чем загрязняет среду.

Особое внимание стоит уделить тиктоку, ведь там можно получить немало интересной информации о концертах американской певицы в Варшаве. В частности, самые страстные поклонники занимали очередь под Национальным стадионом с 6 утра, чтобы оказаться в первом ряду у сцены. Отметим, что официально вход открывали в 15:00, а сама Тейлор выходила на сцену примерно в 19:30.

Однако фанаты уверяют, что возможность увидеть любимицу настолько близко стоит таких усилий.

Что интересно, местные власти даже собрали кризисный штаб накануне первого концерта американской певицы. А все потому, что в Польше 1 августа чтят память Героев "Варшавского восстания" в "Час W". Масштабное шествие неравнодушных людей пришлось как раз на то время, когда фанаты ехали на концерт Тейлор. Мэр столицы опасался столкновений между двумя культурами.

Шоу, которое собрало почти двести тысяч человек за три дня

По словам Тейлор, на ее концерты в Варшаве ежедневно приходило около 65 тысяч человек. Певица привлекла все свои силы и ресурсы, чтобы не оставить ни одного зрителя обделенным вниманием.

Начало шоу начинается с отсчета, а сама певица эффектно появляется благодаря танцовщикам, которые создают невероятную картинку.

Далее Тейлор продолжает выступать в соответствии с эрами своей творческой деятельности, меняя образы и динамику.

Особенностью певицы является и то, что она всегда старается найти общий язык с поклонниками. К примеру, в Варшаве, во время каждого концерта она говорила фразы на польском языке, чем вызвала восторг у публики.

В тиктоке такие ролики набрали миллионные просмотры, а сами поляки выразили благодарность певице за такой жест.

Кроме того, на каждом концерте Свифт удивляет фанов частью выступления под названием "surprise song". Это означает, что никто не знает, какую сейчас композицию будет исполнять певица. Тейлор выбирает песню или песни из своих альбомов, которые не включены в общую концертную программу, чем держит под давлением волнения поклонников.

Важная деталь, что во время концерта певица в отдельных моментах сама играет на гитаре и фортепиано.

Как известно, все концерты в Варшаве обошлись без скандалов и казусов. Напомним, что в конце июля в Великобритании 17-летний парень набросился на детей с ножом, когда они были на мероприятии Тейлор Свифт. К сожалению, трое детей погибли.

Сама же певица также не осталась в стороне от этой трагедии.

Потеря жизни и невинности, а также ужасная травма, нанесена всем, кто был там, семьям и тем, кто первыми отреагировал на событие. Это были просто маленькие дети на уроке танцев,

– написала Тейлор Свифт.

В Варшаве же возле стадиона было немало полиции, которая следила за порядком, чтобы не допустить никаких казусов.

Отметим, что в конце шоу Тейлор выступает с несколькими песнями из альбома Midnights. А в заключение – салют, который грандиозно подытоживает результат такого концерта.

Интересно, что в тиктоке даже выложили видео как зрители после концерта покидают стадион и шагают в разных направлениях. Уверенно можно сказать, что масштабы впечатляют.

После трех концертов в Варшаве Тейлор будет иметь следующие выступления в Вене, 8, 9 и 10 августа. Далее ее путь состоит из шоу в Лондоне, США и Торонто, на чем и завершится исторический Eras Tour.