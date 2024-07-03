TAYANNA сделала откровенное заявление о личном: влюблена ли сейчас артистка

Украинская певица TAYANNA искренне рассказала о своих чувствах. Звезда призналась, свободно ли ее сердце сейчас.

Исполнительница TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) призналась, что сейчас влюблена. Однако она намекнула, что эти чувства невзаимные. Впрочем, у TAYANNA есть вдохновение для новых песен.

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Я то влюблена, но что с того. Только песни пишу. Если бы мои любви и чувства в течение моей жизни все монетизировались в деньги, я бы купила пол планеты. Так получается. Я влюбляюсь, так, я люблю любить. Потому что у меня очень много любви внутри,

– искренне рассказала TAYANNA.

TAYANNA призналась, что влюблена: видео

Что известно о романах TAYANNA

Певица состояла в браке с саундпродюсером Егором Глебом с 2011 до 2014 года. Мужчина имеет украинские корни, но с 20 лет он развивал карьеру в России. У пары родился сын. Они развелись из-за случаев домашнего насилия, о чем признавалась артистка.

Также известно о последнем публичном романе TAYANNA – с мужчиной она познакомилась в социальных сетях. Пара была в отношениях около года, они разъехались в период полномасштабного вторжения.