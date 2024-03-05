Популярная инстаграм-блогерша Самбурская попала в ДТП: первые кадры с места происшествия

Блогер-миллионница Татьяна Самбурская шокировала подписчиков известием о том, что попала в ДТП. Она уже даже показала кадры с места происшествия.

Инфлюенсерка заявила, что в результате аварии была повреждена машина, которую она купила в конце прошлого года. В то же время сама Татьяна отделалась сильным испугом.

Важно Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич снова попала в больницу: в каком состоянии звезда

Татьяна Самбурская попала в ДТП

Блогер призналась, что до сих пор не может оправиться от того, что произошло, поэтому не разглашала много подробностей об аварии. Она лишь поделилась, что других участников дорожно-транспортного происшествия, кроме нее самой, нет. К счастью, Самбурская не получила никаких физических повреждений.

Пострадала только моя машина, больше не было участников ДТП, к счастью. Эмоциональное состояние не очень, поэтому вернусь, когда буду в норме. Со мной все хорошо, даже синяков нет... Просто сильный шок. Машина большая, крепкая, уберегла нас,

– поделилась Татьяна.



Татьяна Самбурская попала в ДТП / Скриншот из инстаграм-сторис



Татьяна Самбурская попала в ДТП / Скриншот из инстаграм-сторис

Кто еще из украинских звезд попадал в ДТП