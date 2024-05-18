Известная блогерша уехала за границу с мужем на частном самолете: украинцы разразились критикой

Блогер Татьяна Коряк похвасталась полетом за границей в частном самолете. Кто-то поздравил ее с осуществлением мечты, другие же раскритиковали за неуместные сообщения в период войны.

Чемпионка Украины по фитнес-бикини и блогер, известная под ником Корячка, вызвала очередной скандал в сети. К слову, в соцсетях она продолжает общаться на русском языке.

К слову Спела на русском в Киеве: в сети возмущены концертом Верки Сердючки

Татьяна Коряк похвасталась поездкой за границу

Татьяна Коряк опубликовала фото со своим мужем, где показалась на фоне частного самолета. Она сообщила, что летит с семьей в Канны, где сейчас проходит кинофестиваль.

Мы начинаем наше путешествие. Моя мечта осуществилась. Даже двое из них! Нет,, три! Лечу на частном самолете в Канны. Прогулка по красной дорожке и впоследствии покажу еще одну, – рассказала блогерша.



Татьяна Коряк с мужем / Фото из инстаграма блогера

Не все подписчики и пользователи сети оценили такую роскошь во время войны. Поэтому в комментариях под сообщением много критики и возмущения:

"Отписка. На фоне наступления на Харьков, Волчанск такие посты просто издевательство";

"На что вы рассчитывали, выставляя это фото? На поддержку украинцев? Две параллельные реальности. Позор";

"Особенно эти посты и сторис заценят вынужденные переселенцы из Мариуполя, Бахмута, Харьковщины которые из-за войны потеряли все... Я до сих пор не могу прийти в себя после ада Мариуполя...";

"Мне кажется, надо быть солидарной со своим народом, с людьми, которые не имеют рук банально поесть, с женами, которые сейчас воспитывают детей без отца, а не выставлять вот это и тригерить людей";

"С жиру уже не знают, как побиться. Не толерантно по отношению к другим людям в Украине. Кого-то на передок, а кому-то Канны на частном";

"Кому-то законы писаны, кому-то нет. Кому-то война, а кому-то гульня. Нет, конечно я рада за вас, но много вопросов...";

Другие пользователи поддерживают пару:

"Люди, ало! Почему все живут в парадигме страданий и заставляют страдать других?";

"Все нормальные и адекватные люди поддерживают вас. И не будут писать плохие комментарии!";

"Как же задолбали горе-комментаторы, лишь бы обос*ать, а я порадуюсь за вас";

"Красавчики! О полете на частном тоже мечтаю".

Что пишут в комментариях / Скриншот из инстаграма Татьяны Коряк

Как блогерша ответила на хейт

Татьяна Коряк добавила в инстаграм-сториз, что цель ее визита в Канны – это выход на красную дорожку с целью поддержать Украину, а также она посетит благотворительный вечер Ukraine Fashion Film Festival. На этом мероприятии выступит одна из представительниц Украины Jerry Heil, танцовщица Илона Гвоздева и другие.

Впоследствии блогерша решила ответить на хейт. Татьяна сказала, что несколько раз за 10 лет войны теряла все, но она не опускала рук и работала.

Мне честно жаль тех людей, которые пишут злобные комментарии. Потому что их жизнь сводится к тому, чтобы унизить меня и почувствовать при этом что-то. На своей странице я привыкла вдохновлять людей на то, чтобы делать свою жизнь лучше. Уже 10 лет войны, не 2 года полномасштабной. Моя семья несколько раз все теряла,

– высказалась блогерша.

Инфлюенсерка заявила, что украинское общество стало "нездоровым психологически". Она пожелала хейтерам найти в себе силы и взять на себя ответственность за свою жизнь и не осуждать других за счастье.

"В условиях полномасштабной войны люди стали такими злыми, они забыли что такое радоваться, они хотят, чтобы все вокруг страдали. Честно, наше общество психически нездоровое. Эта тенденция меня ужасает. Пусть я буду принимать удар хейта в свою сторону, я выдержу, не волнуйтесь. Главное, чтобы люди, которые смотрят на меня, вдохновлялись", – подытожила Коряк.

Последний скандал с Татьяной Коряк