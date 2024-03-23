Лидер группы "Антитела" Тополя удивил заявлением о дружбе в шоубизе
Источник:ТСН. Наедине
Украинский исполнитель и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно рассказал о дружбе в шоубизнесе. Также он признался с кем из артистов поддерживает дружеские отношения.
Фронтмен группы “Антитела” отметил, что верит в общую цель артистов. Музыканты даже готовы объединиться ради ее достижения.
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Что Тарас Тополя думает о дружбе в шоубизе
Певец признался, что борьба за авторское право объединила его со многими артистами. Это Валерий Харчишин, Lama, группа ТНМК, Виталий Кириченко и участники Go_A. Музыкантам было важно добиться того, чтобы их не обманывали и честно выплачивали обещанные гонорары. В то же время он не может назвать их своими друзьями.
Дружба у нас простая и прямая – мы боремся за авторское право. Я не скажу, что мы дружим, но есть сообщество приятелей и единомышленников, а это Lama, Фоззи, Фагот, Виталий Кириченко, группа Go_A. В нашем сообществе очень много талантливых и творческих людей. Нас объединяет общая цель, мы идем бок о бок, и поддерживаем друг друга в тяжелые времена – это я могу сказать точно,
– поделился музыкант.
Также исполнитель вспомнил и о дружеских отношениях с коллегами по коллективу – Сергеем Усиком, Михаилом Чирко, Дмитрием Жолудем и Дмитрием Водовозовым. Также своим приятелем он считает певца Александра Пономарева.
Интервью Тараса Тополи: смотрите видео онлайн
За что Тополя раскритиковал шоубизнес
Исполнитель считает, что в Украине нет такого понятия как "шоубизнес". По его словам, эта индустрия проседает.
Украинский шоубизнес всегда надо в кавычках писать, потому что это не "шоу" и не "бизнес". Это что попало! Чтобы это был "шоубизнес" – должна быть индустрия, а ее нет, а с войной тем более. Есть шоубизнес в США,
– отметил музыкант.
Что известно о Тарасе Тополе как военном
- На передовой артист вместе с другими участниками "Антител" провел около семи месяцев.
- Уже в августе 2022 года музыкантов перевели из Харьковской области в Киев. С тех пор группа активно занимается созданием новых песен и гастролирует по Украине.
- Тарас признался, что не хочет добровольно возвращаться на войну. Однако, если он получит такой приказ от Главнокомандующего, то вместе с группой будет готов пойти снова защищать Украину.