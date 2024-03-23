Лидер группы "Антитела" Тополя удивил заявлением о дружбе в шоубизе

Украинский исполнитель и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно рассказал о дружбе в шоубизнесе. Также он признался с кем из артистов поддерживает дружеские отношения.

Фронтмен группы “Антитела” отметил, что верит в общую цель артистов. Музыканты даже готовы объединиться ради ее достижения.

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Что Тарас Тополя думает о дружбе в шоубизе

Певец признался, что борьба за авторское право объединила его со многими артистами. Это Валерий Харчишин, Lama, группа ТНМК, Виталий Кириченко и участники Go_A. Музыкантам было важно добиться того, чтобы их не обманывали и честно выплачивали обещанные гонорары. В то же время он не может назвать их своими друзьями.

Дружба у нас простая и прямая – мы боремся за авторское право. Я не скажу, что мы дружим, но есть сообщество приятелей и единомышленников, а это Lama, Фоззи, Фагот, Виталий Кириченко, группа Go_A. В нашем сообществе очень много талантливых и творческих людей. Нас объединяет общая цель, мы идем бок о бок, и поддерживаем друг друга в тяжелые времена – это я могу сказать точно,

– поделился музыкант.

Также исполнитель вспомнил и о дружеских отношениях с коллегами по коллективу – Сергеем Усиком, Михаилом Чирко, Дмитрием Жолудем и Дмитрием Водовозовым. Также своим приятелем он считает певца Александра Пономарева.

Интервью Тараса Тополи: смотрите видео онлайн

За что Тополя раскритиковал шоубизнес

Исполнитель считает, что в Украине нет такого понятия как "шоубизнес". По его словам, эта индустрия проседает.

Украинский шоубизнес всегда надо в кавычках писать, потому что это не "шоу" и не "бизнес". Это что попало! Чтобы это был "шоубизнес" – должна быть индустрия, а ее нет, а с войной тем более. Есть шоубизнес в США,

– отметил музыкант.

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