Это было на Харьковщине, – Тарас Тополя честно ответил, приходилось ли ему убивать оккупантов

Лидер группы "Антитела" и другие участники группы служили парамедиками в первые месяцы полномасштабного вторжения. Тарас Тополя признался, был ли причастен к убийствам захватчиков.

Тарас Тополя рассказал, что его подразделение начало нести потери с первых дней полномасштабного вторжения. К сожалению, на его памяти, первые убийства – это смерти собратьев.

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Тарас Тополя о первых убитых оккупантах

Зато первых убитых россиян музыкант увидел на Харьковщине. Однако ему не приходилось принимать в этом участия, ведь Тарас Тополя был парамедиком.

Первые убитые оккупанты – это было на Харьковщине. Я всегда замечаю, что я лично не участвовал в убийстве россиян. Я был привлечен в штурмовых и оборонительных операциях, как парамедик. Когда мы пришли в первый день полномасштабной войны, то мы не выбирали стать парамедиками. Так произошло в силу наших знаний и навыков, которые были приобретены с 2014 года,

– рассказал лидер группы "Антитела"

Зато Тарасу Тополи приходилось контактировать с коллаборантом, который ждал прихода россиян. Однако он остался живым.

"Мой первый контакт с "ждуном" состоялся на второй-третий день войны. У него были карты аэродромов в Киеве, на карте были определенные точки обозначены. Все говорило о том, что он был агентом, который ждал россиян. Он остался жив. Видимо, в этом и заключается отличие украинцев от них, что мы более гуманны", – подчеркнул Тополя.

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