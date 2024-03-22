Тарас Тополя рассказал, как ездил на гастроли в Россию и как относится к российским артистам

Музыкант, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя поделился, как в свое время посещал российские города и даже мог выступить в аннексированном Крыму. А еще рассказал, как относится к музыкантам из России, которые публично осуждают войну.

Приглашение в аннексированный Крым

Музыкант признается, что еще до начала войны на Донбассе группа выступала в России, а впоследствии даже получила приглашение на музыкальный фестиваль в уже оккупированном Крыму.

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Мы несколько раз собирали клуб "16 Тонн" в Москве, клуб "Аврора" в Санкт-Перербурге, занимали первые позиции в "Чартовой дюжине" на "Нашем радио". Это все было в 2012-2013 году. В конце концов, нас позвали на фестиваль "Нашествие" в 2014 году. А тогда уже полным ходом шла война на Донбассе, состоялась аннексия Крыма, и мы, отказали, конечно же,

— вспоминает артист.

Тополя добавляет, что после этого он с другими участниками группы "навсегда закрыли для себя российскую страницу". После аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе "Антитела" в Россию больше не ездили.

Если бы мы были похожими на многих других украинских артистов, у которых "не все так однозначно", то сейчас в Украине имели бы гонорары около 30-40 тысяч евро, а российские гонорары где-то 40-50 тысяч, потому что у нас все очень хорошо начиналось там,

— добавляет музыкант.

Отношение к российским артистам

Тополя отметил, что не следит за деятельностью российских музыкантов. Мол, они имеют свою аудиторию, которая и должна решать, "давать им шанс, или нет".

А еще, отметил, что не испытывает агрессии к российским артистам, которые публично высказались против войны.

Я точно их не ненавижу. Но я не могу сказать, что я испытываю какую-то большую приязнь к ним. Такое прозрачное отношение. Делайте, делаете - ок. Не будете высказывать свою позицию - ну ок. Ничего же не изменится. Если бы их высказывания что-то меняли,

— делится Тополя.

К слову, фронтмен "Антител" рассказал о том, убивал ли оккупантов, когда служил парамедиком на Харьковском направлении. А также поделился, как поддерживал отношения с женой, когда был на расстоянии.