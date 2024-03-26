У меня с либидо все нормально:Тополя неожиданно заговорил о заинтересованности другими женщинами

26 марта 2024, 17:29
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"Люкс ФМ"

Полномасштабное вторжение разделило супругов Тараса Тополи и Alyosha. Полтора года пара жила отдельно к тому же еще и в разных странах. В то же время Тарас Тополя честно признался изменял жене, пока она была в США.

Фронтмен группы "Антитела" не скрывает, что может обратить внимание на других женщин и сделать им комплименты. К тому же и его жена, по словам Тараса, получает много внимания от мужчин.

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Изменял ли Тополя

Исполнитель заявил, что отрицает любой факт измены. Он верен своей жене, и она для него единственная на всю жизнь. Однако, музыкант признался, что может обратить внимание на других женщин и оценить их красоту.

Ни, измен не было. У меня все с либидо нормально, и я могу оценить красоту женщины, обратить внимание на другую женщину, обнять ее и улыбнуться. Так же и моя Елена, красавица, которая привлекает внимание других мужчин, ведь, несмотря на то, что она мама троих детей, она в прекрасной форме, соблазнительная и для меня самая лучшая. Когда мы начали наш союз и решили родить детей, я дал слово, что она моя единственная,
– отметил Тарас.

К тому же Тополя добавил, что "в формате фана, ради получения нового жизненного и сексуального опыта", он вместе с женой может пойти и на отношения на стороне.

Интервью Тараса Тополи: смотрите видео онлайн

Что известно о разлуке Тараса и Елены после начала вторжения

  • Alyosha вместе с тремя детьми уехала из Украины в Америку в начале вторжения. Там она жила у мамы Тараса, которая уже давно эмигрировала.
  • В то же время музыкант вместе с двумя участниками группы вступил в ряды ВСУ. Он был парамедиком и помогал раненым военным на передовой.
  • Отношения на расстоянии стали настоящим испытанием для пары. В то же время влюбленные ни на мгновение не сомневались: их любовь выдержит все.
  • Летом 2022 года Елена на несколько дней приехала в Киев. Они с Тарасом даже успели сходить на свидание.
  • А уже осенью 2023 года артистка окончательно вернулась обратно в Киев, где до сих пор находится.

Автор: Влада Пономарьова