Рано или поздно всем придется мобилизоваться, – комик Тарас Яремий о звездах в ВСУ

Стендап-комик Тарас Яремий высказался об артистах и деятелях культуры, которые идут в ряды ВСУ. Он объяснил, почему во время войны важно продолжать создавать и развивать украинский контент.

Мнения относительно публичных персон в ВСУ разные: кто-то считает, что они должны подавать пример аудитории и брать в руки оружие, а кто-то, что они должны заниматься своим делом и развивать культуру. Журналисты Show 24 спросили у юмориста Тараса Яремия, какого мнения он.

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По моему мнению, Украине очень нужны люди, которые бы развивали нашу культуру. Культура – это в общем понимании, но это не только, например, опера. Сейчас культура – это также ютуб, тикток. Это тоже нам надо развивать, потому что если у нас здесь не будет этого контента, то люди перейдут на знакомый им русский язык, и будут это смотреть,

– считает стендап-комик.

Тарас Яремий также высказался об Андрее Лузане – юмориста и звезду "Львов на джипе", который присоединился к Силам Обороны.

"Андрей Лузан молодец. Думаю, что рано или поздно придется всем мобилизоваться", – сказал комик.

Напомним, Андрей Лузан сообщил, что мобилизуется. Он решил пополнить ряды Сил Беспилотных Систем. Совсем скоро у него начнется базовая военная подготовка.